Z ulice v največje svetovne muzeje: vse bolj iskani Jean-Michel Basquiat

V 16 letih cene njegovih del narasle za več kot 500 odstotkov

14. maj 2017 ob 11:42

New York - MMC RTV SLO/STA

Vodilni newyorški dražbeni hiši se pripravljata na majske dražbe moderne in sodobne umetnosti, na katerih si največ obetajo od del Jean-Michela Basquiata. Poskušali bodo prodati kar 14 del tega prezgodaj umrlega umetnika, ki je v osemdesetih letih čez noč postal prava rock zvezda likovnega prizorišča.

"Ker je bil Basquiat ulični umetnik, je bil potreben čas, da ga je sprejela tudi stroka, a danes si vsak muzej želi imeti kakšno njegovo delo," je pred bližajočimi se dražbami dejal Loïc Gouzer, ki je pri Christie's pristojen za povojno in sodobno umetnost. Od leta 2000 do 2016 je vrednost Basquiatovih del narasla za več kot 500 odstotkov.

Zbiralci bodo imeli priložnost svoje zbirke dopolniti med 15. in 19. majem, ko bosta obe, Christie's in Sotheby's, poskušali prodati dela sodobne in moderne umetnosti, pa tudi umetnine iz obdobja impresionizma. Pri Sotheby's največ upov polagajo v Basquiatovo delo brez naslova. Gre za veliko platno z lobanjo, s prepoznavnim umetnikovim motivom, ki ga je naslikal leta 1982. To je bilo leto, ko se je tedaj 21-letni slikar haitijsko-portoriških korenin predstavil na documenti VII v Kasslu, s tem pa postal najmlajši umetnik, ki je kdaj razstavljal na tej ugledni likovni manifestaciji. Omenjeno platno brez naslova je bilo doslej v zasebni lasti vse od leta 1984, ko ga je hiša Christie's prodala za 19.000 dolarjev.

Med najdražjimi Basquiatovimi deli, ki ga bodo dražili pri Christie's, je La Hara iz leta 1981. Izdelano je v mešani tehniki iz akrila in olja, predstavlja pa jeznega newyorškega policista. Za sliko nameravajo iztržiti med 22 in 28 milijonov dolarjev.

Od neznanega umetnika do likovne zvezde

Jean-Michel Basquiat se je rodil leta 1960 v Brooklynu. Pri 17 letih je zapustil dom in živel na ulicah spodnjega Manhattna. Na zidove in pročelja v newyorškem Sohu je risal grafite, na katere se je podpisoval s psevdonimom Samo. Prvi preboj je prišel z razstavo 50 mladih newyorških umetnikov v P.S.1, centru za sodobno umetnost v newyorškem Queensu. Po predstavitvi na documenti leta 1982 ga je The New York Times postavil na naslovnico in Basquiat je postal eden najbolj iskanih umetnikov tistega časa. V nekaj letih je iz brezimnega uličnega umetnika postal milijonar. Umetnik, ki je prijateljeval s še eno likovno zvezdo, Andyjem Warholom, je zaradi prevelikega odmerka heroina umrl pri "zakleti" starosti 27 let.

M. K.