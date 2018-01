Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Tapiserija je na ogled v muzeju v Bayeuxu, ni pa še znano, kje jo bodo na ogled postavili med gostovanjem v Veliki Britaniji. Foto: Wikipedia Britansko in francosko kulturno ministrstvo sta se dolgo pogajali o gostovanju slavne tapiserije. Foto: EPA Dodaj v

Slavna tapiserija o normanski osvojitvi Anglije bo prvič po 950 letih zapustila Francijo

Znotraj Francije so dragoceno delo premaknili le dvakrat

17. januar 2018 ob 09:39

Bayeux,London - MMC RTV SLO

Slavna tapiserija iz Bayeuxa, na kateri je upodobljena zgodba o normanski osvojitvi Anglije po bitki pri Hastingsu leta 1066, bo prvič po 950 letih zapustila Francijo in bo na ogled v Veliki Britaniji.

70 metrov široka in pol metra visoka tapiserija, na kateri je upodobljeno normansko zavojevanje Anglije, že stoletja domuje v muzeju v Bayeuxu, kamor privablja navdušence nad tem izjemnim zgodovinskim spomenikom. Kot poročajo francoski in britanski mediji, bo francoski predsednik Emmanuel Macron svojo odločitev, da prižge zeleno luč za gostovanje tapiserije na Otoku, naznanil med četrtkovim obiskom Velike Britanije. Britanska premierka Theresa May naj bi odločitev Francozov, ki je plod dolgotrajnih pogovorov med kulturnima ministrstvoma obeh držav, označila za jasen dokaz trdosti odnosov med državama po brexitu.

Kdaj naj bi tapiserijo prenesli v Veliko Britanijo in kje bo tam na ogled, še ni znano, po navedbah medijev pa naj bi projekt izvedli v 5 letih. Najprej morajo strokovnjaki preučiti načine, da dragoceno delo prenesejo brez morebitnih poškodb.

Prvi pisni viri o tapiseriji so iz leta 1476

Tapiserijo naj bi izdelali kmalu po slavni bitki v 11. stoletju, glede tega, kdo jo je izdelal, pa obstaja več teorij. Nekateri zgodovinarji trdijo, da ni bila izdelana v Franciji, temveč v Kentu v Angliji, izdelale pa naj bi jo nune, zato je pričakovati, da bodo zaradi gostovanja znova oživele tovrstne navedbe. Prvi pisni vir o obstanku tapiserije je iz leta 1476, ko so v zakladnici katedrale v Bayeuxu v inventuri zabeležili, da v njej "visi zelo dolga in ozka tapiserija, ki predstavlja številne like in podobe o osvojitvi Anglije."

Britanske oblasti so sicer že večkrat poskušale prepričati francoske kolege, naj prižgejo zeleno luč za gostovanje dragocene vezenine: leta 1953 za okronanje kraljice Elizabete in leta 1966 ob 900-obletnici bitke pri Hastingsu, a je Pariz pobudo obakrat zavrnil. Tudi znotraj Francije so tapiserijo premaknili le nekajkrat: leta 1803 je Napoleon ukazal, da so jo postavili na ogled v Parizu, leta 1945 pa je bila za kratek čas na ogled v Louvru.

K. T.