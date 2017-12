Sodelovanje Banksyja in režiserja Trainspottinga, ki se nista nikoli srečala

Predstava in BBC-jev dokumentarec o njenem nastajanju

14. december 2017 ob 11:30

Betlehem - MMC RTV SLO

Z željo, prinesti nekaj prazničnega razpoloženja v "najmanj božični kraj na svetu", sta moči združila najslavnejši anonimni ulični umetnik Banksy in z oskarjem nagrajeni filmski režiser Danny Boyle.

Banksy in Danny Boyle sta se namenila v Bethlehemu, kjer je ulični umetnik letos odprl svoj hotel The Walled Off Hotel - ki se ponaša "z najslabšim razgledom na svetu", saj je iz sob razgled na varnostni zid, ki obkroža celotno mesto -, organizirati alternativno slavljenje Kristusovega rojstnega dne. Dogodek sta poimenovala Alternativity, pri čemer gre za skovanko iz besede 'alternativen' in angleškega izraza za Kristusovo rojstvo, torej 'nativity'.

Oskarjevec v iskanju osla v Sveti deželi

Tako sta ustvarjalca 3. decembra na območju parkirišča hotela, ki je skoraj v neposredni bližini trga Manger, za katerega nekateri verjamejo, da gre za Kristusovo rojstno mesto, pripravila predstavo. V njej med drugim tamkajšnji otroci v umetnem snežnem metežu prepevajo Jingle Bells, je BBC Two posnel za svoj dokumentarec.

V dokumentarcu sledimo Dannyju Boylu, najbolj znanem po režiji obeh delov Trainspottinga in Revnega milijonarja, kako si v razponu šestih tednov med drugim prizadeva zbrati lokalno podporno ekipo in nastopajoče za predstavo, med katerimi je tudi živi osel. Dveurni dokumentarec Alternativity bo na BBC Two na ogled v nedeljo, 17. decembra.

Neulovljivi ulični umetnik in njegove zahteve

V dokumentarcu režiser razlaga tudi, kako je sprejemal neobičajne zahteve neulovljivega Banksyja – človeka, ki ga ni nikoli srečal. Ob tem pa še priznava, da je najbližje, kar je kdaj koli prej bil Bližnjemu Vzhodu, njegov dvotedenski obisk Majorke. Patrick Holland, urednik programa BBC Two, je dokumentarec Alternativity opisal kot "kljubovalno in izzivalno raziskovanje zgodbe, ki nagovarja tako mlade kot stare".

Odprtje ob stoletnici Balfourove deklaracije

Sicer pa je Banksyjevo stališče glede vloge njegove domovine pri vnosu kaosa na to območje na Bližnjem vzhodu več kot znano. Njegov hotel so tako simbolično odprli ob letošnji stoletnici sprejetja Balfourove deklaracije leta 1917. "Točno sto let mineva, odkar so Britanci prevzeli oblast nad Palestino in s tem sprožili kaos," je takrat v izjavi zapisal Bristolčan Banksy. "Zato se mi je zdel to primeren čas, da opozorim, kaj se zgodi, ko želi Velika Britanija sprejeti pomembno odločitev brez posvetovanja z drugimi."

Tako je Banksy ob obletnici ponudil "kraljevsko opravičilo" in priredil čajanko za 50 palestinskih otrok. "Er ... Sorry," pa beremo kot opravičilo, ki ga je izklesal na zid, ki so ga Izraelci zgradili na Zahodnem bregu. Sporočilo ima dvojni pomen, saj je ER tudi uradna okrajšava Elizabeth Regina, torej za britansko kraljico Elizabeto.

Dve novi stvaritvi na nemirnem območju

Banksy je med svojim zadnjim obiskom Zahodnega brega ustvaril dve novi stenski poslikavi. Ena je izpisano besedilo Peace on Earth (Mir na zemlji), ki je na steni pred katoliško kapelo Milk Grotto, ob katerem je Asteriks z opozorilom: "Določila in pogoji veljajo". Druga stvaritev pa prikazuje angela, ki poskušata razpreti zid na Zahodnem bregu.

P. G.