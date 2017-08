"Banksy, čakamo te" ali kako pisati umetniku brez naslova

"Če ne bo prišel, bo on na izgubi"

28. avgust 2017 ob 20:36

Bristol - MMC RTV SLO

Če bi se najslavnejši ulični umetnik na svetu, Banksy, kdaj ustavil v španskem mestecu Ferrol, bi bilo najbrž jasno, kaj bi bila lahko tema njegovega projekta: mesto na severozahodu države je rojstni kraj pokojnega diktatorja Franca.

"To bi se mi zdela fantastična ideja. Ljudje prihajajo sem samo zato, da bi videli hišo, v kateri se je rodil Francisco Franco, kar nam visi okrog vratu kot mlinski kamen. Veliko raje bi videl, da bi sem hodili gledat Banksyja," je za britanski The Telegraph komentiral Eduardo Hermida, slikar, ki organizira vsakoletni festival ulične umetnosti v Ferrolu. Umetniki imajo enkrat na leto proste roke, da svojo nadarjenost preizkusijo na ulicah Canida, najrevnejšega in dotrajanega dela Ferrola. Festival se imenuje Meninas de Canido, kajti tematska rdeča nit je vedno klasična Las Meninas, kraljevi portret izpod čopiča španskega baročnega mojstra Diega Velazqueza.

A zdaj Ferrolčani merijo više: radi bi si zagotovili prvo uradno potrjeno Banksyjevo intervencijo v Španiji. Največja prepreka na njihovi poti je očitna: kako stopiti v stik z umetnikom, ki ni še nikoli pokazal svojega obraza, kaj šele, da bi imel stalni naslov in telefonsko številko?

Kličejo ga s strani časopisov in z jumbo plakatov

Da bi poskrbeli, da bo vabilo gotovo doseglo Banksyja osebno, se je vodstvo festivala s pomočjo glavnega pokrovitelja (to je znamka piva) lotilo obsežne medijske kampanje: v vodilnih časopisih v več državah so zakupili celotne strani oglaševalskega prostora; za nameček so najeli tudi jumbo plakate v Bristolu in Londonu. Odprto pismo so naslovili "Dragi Banksy", vanj pa zapisali: "Prihranili smo ti prostor na eni izmed naših ulic, kjer boš lahko svobodno izrazil svojo lastno interpretacijo slike Las Meninas in nam pomagal sosesko spremeniti v lepši kraj za življenje. Čakamo te! - Prebivalci četrti Canido v Ferrolu, Španija."

"Banksy je zvezdnik, naš projekt pa je majhen, lokalen, zato nismo vedeli, kako drugače naj mu pokažemo vso svojo energijo," je pojasnil Hermida. "Vse skupaj je frustrirajoče. Na zidovih imamo 250 slikarij različnih umetnikov, celo iz Tajske, Banksyja pa ne."

Hermida je idejo za festival, ki vsako leto povabi tudi fotografe, plesalce, glasbenike in pesnike, dobil leta 2008; skrbelo ga je počasno propadanje soseske, kjer se je večina ljudi nekdaj preživljala z ladjedelništvom. "V Ferrolu živi 67 tisoč ljudi, a je zgrajeno za še enkrat več prebivalcev." Festival je menda resnično pomagal vdihniti novo vitalnost lokalni skupnosti: v zadnjih letih se je v bližini odprlo cel kup lokalov in restavracij.

"Banksy je prav gotovo slišal našo prošnjo. Zdaj vsaj ve, da obstajamo, če ne drugega. Če ne pride, bo on na izgubi. Mi bomo uživali vsaj v tem občutku, da obstaja upanje, vedno pa nam preostane še prihodnje leto."

A. J.