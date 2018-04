Sodišče presodilo, da je občina motila posest rogovcev

V prihodnje MOL ne sme posegati v posest uporabnikov

11. april 2018 ob 12:49

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Mestna občina Ljubljana je motila posest rogovcev, ko je junija 2016 v nekdanjo tovarno Rog sredi noči poslala gradbince in varnostnike, da bi začeli rušiti, je po poročanju Dnevnika in Dela odločilo ljubljansko okrajno sodišče.

Tožbo zaradi motenja posesti so proti MOL-u poleti 2016 vložili uporabniki nekdanje tovarne.

Sodišče je po pisanju Dnevnika presodilo, da je občina s tem "motila mirno posest rogovcev". Sklep sodišča MOL-u tudi prepoveduje, da bi v prihodnje s takšnimi ali podobnimi dejanji posegala v posest uporabnikov nekdanje tovarne. Poleg tega je po poročanju Dela osmim rogovcem, ki so tožbo zaradi motenja posesti vložili, dolžna povrniti sodne stroške v vrednosti približno 2.000 evrov.

Gradbinci proti uporabnikom prostorov

Na sodišče so se rogovci obrnili, potem ko so 6. junija 2016 v prostore na Trubarjevi sredi noči prišli gradbinci v spremstvu varnostnikov z namero, da vzpostavijo gradbišče in začnejo rušiti stavbe, kar bi bil prvi korak v približno 27 milijonov evrov vredni načrtovani preobrazbi nekdanje tovarne v novo središče kreativnih industrij. Rogovci so se takrat uprli in preprečili začetek gradbenih del, posredovala je policija. Kmalu zatem je osem uporabnikov nekdanje tovarne proti občini vložilo tožbo zaradi motenja posesti.

Že organizirajo nove dogodke

V rogovski skupnosti so odločitve sodišča veseli, ker jim do zaključka sodnih postopkov zagotavlja sodno varstvo in omogoča nadaljnje delovanje v prostorih, v katerih so aktivni že 20 let. Tako po pisanju Dela še naprej oživljajo prostore in organizirajo dogodke, na katerih zbirajo donacije za plačilo sodnih postopkov. Postavili so tudi novo spletno stran, na kateri med drugim sporočajo, da "tovarne Rog ne branijo takšne, kot je, ampak se borijo za njen nadaljnji avtonomni razvoj".

Na MOL-u pa napovedujejo, da bodo vložili pritožbo. Obenem po poročanju časopisov poudarjajo, da bo "sklep v postopku zaradi motenja posesti brez pravnega učinka, ker bodo verjetno sodbe okrožnega sodišča v zadevah zaradi izpraznitve Roga prej postale pravnomočne".

Tudi občina toži rogovce

Skoraj sočasno s tožbo rogovcev proti MOL-u se je namreč na okrožnem sodišču začelo tudi osem lastninskih tožb, s katerimi občina toži prav toliko rogovcev, ki so se izpostavili kot posestniki. Doslej je sodišče v šestih primerih odločilo, da morajo rogovci prostore zapustiti in izprazniti, vendar odločitve še niso pravnomočne, ker so se pritožili tako rogovci kot MOL. Zadnji namreč želi doseči, da bi prostore nekdanje Tovarne zapustili vsi rogovci, ne le tisti, ki jih toži. Teh je približno 150.

