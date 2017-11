Spomenik Marije Terezije prihaja v Trst, čeprav vladarica ni nikoli obiskala tega mesta

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Marija Terezija je bila ena od razsvetljenih absolutistov, pod njeno vladavino se je za Slovence začela moderna doba in z njo tudi narodni preporod. Na posnetku je kip vladarice na Dunaju. Foto: Rok Omahen Marijo Terezijo so za "babico Srednje Evrope" označili zaradi njene ženitovanjske politike, ki jo je izvajala s svojimi otroki. Foto: Narodna galerija Sorodne novice Pošta 300 let rojstva Marije Terezije počastila z jubilejno znamko

23. november 2017 ob 14:57

Trst - MMC RTV SLO, STA

Štiri metre in pol visok ter 1,8 tone težak bronasti kip Marije Terezije bodo postavili na trgu Ponterosso v tržaški Terezijanski četrti, ki nosi ime po tej vladarici in je bila zgrajena za časa njene vladavine.

Osnutek kipa cesarice habsburške monarhije Marije Terezije so v Trstu predstavili v sredo. Kip bo izdelal italijanski kipar Giorgio Del Ben, postaviti pa ga nameravajo na osmerokotni podstavek, ki ga bodo krasile table z omembo ukrepov Marije Terezije.

Številne prireditve v poklon cesarici

Ob 300. obletnici rojstva Marije Terezije, ki je živela med letoma 1717 in 1780, so v Trstu letos pripravili številne prireditve. Do 18. februarja prihodnje leto je v tržaškem Skladišču idej na ogled razstava Marija Terezija in Trst - zgodovina in kultura mesta in njegovega pristanišča.



Reforme in vizije za prihodnost

Ob predstavitvi osnutka spomenika je državna sekretarka na italijanskem ministrstvu za kulturo Ilaria Borletti Buitoni dejala: "Marija Terezija je bila cesarica, ki je svojo oblast utrdila z reformami in vizijami za prihodnost. Njena neobičajna moč je bila v tem, da je bila v službi ljudstva."

Državna sekretarka je dodala, da je Marija Terezija pomembno vplivala na Trst. Omeniti pa velja dejstvo, da habsburška cesarica pravzaprav ni nikoli obiskala tega obmorskega mesta. Spomenik Marije Terezije v Trstu bodo po dosedanjih načrtih odkrili septembra prihodnje leto.

Več o tržaški razstavi ob 300. obletnici rojstva Marije Terezije si lahko pogledate v prispevku Nataše Mihelič iz oddaje Osmi dan na Televiziji Slovenija.

