Spor okrog Karunove 14: KUD France Prešeren proti Centru slovanskih kultur

Center slovanskih kultur Karunovo 14 polni z vsebinami, kudovci želijo nazaj svoje prostore

25. januar 2018 ob 21:30

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Stavbo na Karunovi ulici v Ljubljani z vsebinami polni Center slovanskih kultur France Prešeren; že od konca novembra v prostorih ne delujejo več člani KUD-a France Prešeren. Zadeve med obema stranema se zaostrujejo že od lanskega Trnfesta.

Tako center kot kudovci so na isti dan sklicali novinarsko konferenco, na kateri so spregovorili o preteklih odnosih in aktualnem stanju.

Direktor Festivala slovanskih kultur Alexander Sergeev in direktor Centra slovanskih kultur Artur Azarkevič sta povedala, da bo odslej v prostorih na Karunovi 14 delovala glasbena šola, uredili bodo tri učilnice, pri njih deluje odrasli pevski zbor, pripravljali bodo program za mlade, sodelovali z Improligo, ki je začela delovati v prostorih KUD-a France Prešeren, in pripravljali različne glasbene in gledališke dogodke ter razstave. Spomnili so, da so v Slovenijo pripeljali Aleksandrov Zbor Rdeče armade in Moskovski cirkus na ledu Natalije Abramove, sicer pa izpeljejo od 50 do 100 prireditev letno.

Trnfest ostaja?

Azarkevič je napovedal, da bodo poskrbeli tudi za to, da bo Trnfest tudi letos, pri centru pa so se že zanimali, ali lahko zaščitijo blagovno znamko Trnfest. Če jim bo to uspelo, bodo izvedli festival. Vprašanje pa je, ali jim bodo izpeljavo festivala dopustili kudovci. V centru si želijo tudi, da bi septembra stekla prenova dvorane, s čimer imajo določene zaplete, saj spada pod kulturno dediščino.

A kljub vsemu lastništvo nepremičnine na Karunovi 14 ni dokončno urejeno. Azarkevič poudarja, da je kupo-prodajna pogodba, po kateri je trenutno lastnik prostorov podjetje Don-Sol, on pa jo je maja podpisal kot tedanji predsednik KUD-a France Prešeren, veljavna. Ni pa še bilo vpisa v zemljiško knjigo, ker jim to preprečujejo kudovci: "Za to uporabljajo zelo nekorektne metode."

Načrti sobivanja so spodleteli

Na vprašanje, kaj se je zgodilo, da kudovci ta hip nimajo dostopa do prostorov, je povedal, da so v prvi fazi sodelovanja sklenili, da na Karunovi vsa tri društva sobivajo skupaj, da izvajajo skupne projekte in z njimi odplačujejo preostale dolgove, ki so ostali kudovcem. A dejal je, da kudovci v tem času niso bili dejavni, z izjemo priprave lanskega Trnfesta, nato so se začeli spori.

Kudovci pa nasprotno poudarjajo, da ni bilo kritih vseh 705.000 evrov, kolikor je bilo njihovih dolgov, oziroma da podjetnik upnikom ostaja dolžan skupni znesek 160.000 evrov. Azarkevič je spomnil, da so poplačali vse dolgove, ki so jih lahko, ne morejo pa poplačati tistih, vezanih na honorarje in izkazanih na preprosti s podatki slabo opremljeni tabeli, za katere ni drugih ustreznih potrdil. Spomnil je, da se je kot predsednik društva podal v pogovore z upniki in mu je uspelo znesek hipotekarnih dolgov 450.000 evrov znižati na 300.000 evrov.

Epilog bodo iskali na sodišču

Kudovci se ne predajajo in napovedujejo, da bo še pestro. Kot so povedali, so že vložili tožbo, s katero izpodbijajo veljavnost kupo-prodajne pogodbe, in tožbo za motenje posestne pravice. Kot je na današnji novinarski konferenci povedal Azarkevič, v centru glede tega niso prejeli še nobenih odločb, so pa proti kudovcem vložili tožbo za zasilno izpraznitev prostorov, saj jim še vedno niso predali objekta.

Predsednica KUD-a France Prešeren Mateja Šušteršič je povedala, da so se morali od konca novembra za vstop v prostore najavljati, od druge polovice decembra pa jim v prostore ni dovoljeno vstopiti, kaj šele, da bi pripravljali prireditve ali vodili točilni pult. Dolgoletni tajnik KUD-a Željko Pelicon je poudaril, da so v zemljiško knjigo še vedno vknjiženi kot lastniki nepremičnine: "Mečejo nas ven kot garjave pse. Prevzeli so tudi prireditve, ki smo jih mi prej organizirali v teh prostorih."

Kudovci so opozorili, da ne dovolijo, da bi pri centru prevzeli kritje stroškov vode, elektrike in drugega, a naj bi to center storil na lastno pest, čeprav ni jasno, kako jim je to uspelo brez sodelovanja kudovcev. Primopredajnega zapisnika po besedah Pelicona ne bo, vse dokler ne bodo končani sodni postopki. Mateja Šušteršič je dodala, da se jim doslej s predstavniki centra ni uspelo pogovoriti, še vedno pa si želijo z njimi sprejeti kompromis glede kritja preostalih dolgov in omogočanja sobivanja vseh treh zavodov na Karunovi 14.

A. J.