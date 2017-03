Stoletna časovna kapsula, skrita v zidovih kranjske gimnazije

Odkritje ob prenovi neohistorične zgradbe

8. marec 2017 ob 13:24

Ob prenovi 120 let stare stavbe Gimnazije Kranj so pred dnevi po naključju odkrili sklepni kamen in nišo, v katero so najbrž ob odprtju nove stavbe gimnazije vložili bakreno skrinjico z dokumenti. Pomembno najdbo v časovni kapsuli so predstavili na današnji novinarski konferenci.

Trenutno na stavbi gimnazije poteka energetska obnova stavbe s prenovo električnih inštalacij, je povedal ravnatelj Gimnazije Kranj Franc Rozman. "Delavci so povsem slučajno zarisali prostor za električno omarico prav na mestu, kjer je bila vzidana skrinjica, sicer je ne bi našli."

Spomenica s prizadevanji za nastanek gimnazije

Sicer se je že prej vedelo, da so ob gradnji stavbe vanjo zazidali spomenico - se pravi pismeno izjavo, namenjeno politični oblasti -, ki vsebuje vsa prizadevanja za nastanek gimnazije. Vendar je spominska plošča izginila, za sklepni kamen pa se je pozabilo, kje je bil vgrajen. Po vseh teh letih so tako po naključju našli kraj z vsebino, ki ima veliko zgodovinsko in simbolno vrednost.

Konservatorka Nika Leben iz kranjske enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine, je izpostavila, da je vsebina najdbe v Gimnaziji Kranj zelo bogata in dragocena. "Predstavlja zanimivo gradivo ne le za nas, ki se profesionalno ukvarjamo z arhitekturo, temveč tudi za dijake gimnazije in ne nazadnje za cel Kranj," je izpostavila konservatorka.

Sicer takšne najdbe niso tako redke, saj so v ljudski arhitekturi precej pogosto v stavbo vzidali časovno kapsulo z dokumenti ali takratnim denarjem. Sorodne najdbe so na primer odkrili v sitarski hiši v Stražišču in pa na Šenkovi domačiji na Zgornjem Jezerskem. "Vendar nimamo veliko priložnosti, da bi jih našli, saj zanje ne vemo, dokler ne posežemo v stavbno substanco," je pojasnila Lebnova, kateri se zdi najdba v kranjski gimnaziji najbolj bogata.

Osrednja vsebina časovne odkrite kapsule je spomenica iz 18. septembra 1897, ki jo je sestavil profesor Anton Štritof, ki je med letoma 1895 in 1900 na Gimnaziji Kranj poučeval slovenščino, latinščino, nemščino, geografijo in zgodovino. Ob spomenici so se v bakreni skrinjici nahajali še revije in časopisi, ki so takrat izhajali, mošnjiček z novci, lekarniška vrečka, v kateri so bila verjetno zdravila in pa fotografija Kranja iz tistega časa.



"Ta nam sicer zbuja nekaj dvoma v to, kdaj je bila skrinjica vzidana, saj sta na fotografiji oba kraka gimnazije enako dolga, kar se je zgodilo šele leta 1902," je pojasnila konservatorka in dodala, da bodo fotografijo in dokumente natančno preučili, ko bodo restavrirani.

Intimna vsebina šolskih zidov

Po restavriranju bodo pripravili tudi natančen opis vsebine in oceno zgodovinske vrednosti. Sicer pa si v Kranju želijo, da bi jo nato znova zazidali, saj ocenjujejo, da gre za intimno lastnino šolske stavbe. Dopolnili pa bi jo z dokumenti iz današnjega časa in podatki o tokratni prenovi - morda bo priložnost za to 18. septembra. Takrat bodo namreč odprli razstavo ob 120-letnici izgradnje stavbe gimnazije, ki je v svoji zgodovini izšolala že več kot 13.000 maturantov.

Stavba Gimnazije Kranj velja za najbolj monumenatalno zgradbo iz obdobja neohistorizma na Gorenjskem. Načrte zanjo je izdelal Viljem Treo, ki je sodeloval tudi pri gradnji Slovenske filharmonije in Narodnega muzeja v Ljubljani.

