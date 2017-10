Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Francoski stripar Gilles Roussel, bolje poznan kot Boulet, je v 13 letih objavljanja stripovskega bloga dosegel kulten status. Le v Franciji ga vsak dan bere 20 000 ljudi, spletni dnevnik pa je pri prestižni založbi Delcourt izšel v doslej že desetih debelih knjigah. Razstavo njegovih del bodo odprli 12. oktobra v Pritličju, umetnik pa bo na sobotni sejemski dan v Kinu Šiška poklepetal z Izarjem Lunačkom. Foto: Festival Tinta V Trubarjevi hiši literature so odprli razstavo stripkarikatur Borisa Jukića Ne me basat!, ki bo odprta do 6. oktobra. Foto: Festival Tinta Velikanu domačega stripa Tomažu Lavriču bo posvečenih več dogodkov. Bralci bodo dočakali povsem svežo izdajo kulturnih Ekstremnih športov, napovedovalci Radia Študent bodo v živo brali njegovo klasiko Rdeči alarm, ogledati pa si bo mogoče tudi dokumentarne filme o njegovem delu. Foto: Festival Tinta Britanska striparka, umetnica in aktivistka Kate Evans oziroma Cartoon Kate se v svojem delu ukvarja z aktualnimi družbenopolitičnimi tematikami. Avtorici lahko prisluhnete 10. oktobra, ko se bo se bo udeležila debate, na kateri bo v atriju ZRC SAZU udeležila debate, na kateri bodo sodelobali tudi Miha Blažič - N'toko, Aigul Hakimova in moderator pogovora Anej Korsika. Foto: Festival Tinta Dodaj v

Stripolisfest se je prelevil v Tinto: prihajata Boulet in Zograf, poseben poklon Tomažu Lavriču

Vrhunec dogajanja bo med 10. in 14. oktobrom

3. oktober 2017 ob 20:45

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Začelo se je s stripovskimi večeri, nadaljevalo z enomesečnim dogajanjem Stripolisfest, letos pa se je festival, ki se nikoli ne zadovolji s pokazanim, saj vsako leto meri širše, prelevil v stripovski festival Tinta. Mesec dni bodo razstave, filmske projekcije, delavnice in druženja z avtorji usmerjeni predvsem k enemu cilju - opozoriti na ustvarjalno kondicijo devete umetnosti pri nas.

Čeprav bo vrhunec dogajanja med 10. in 14. oktobrom, je stripovska umetnost že zasedla Ljubljano. Za ogrevanje so v Trubarjevi hiši literature odprli razstavo stripkarikatur Borisa Jukića. "Čeprav ima izdanih prek tisoč del, je v Sloveniji praktično neznan," je na današnji predstavitvi programa Tinta pojasnil Aleksander Buh iz Strip.art.nice Buch, ki se je letošnjemu festivalu pridružila kot eden pomembnejših koproducentov.

Poklon Tomažu Lavriču, legendi slovenskega stripa

Ta teden prihaja v Buhovo striparnico tudi velikan slovenskega stripa Tomaž Lavrič, ki bo predstavil povsem novo, že tretjo izdajo kultnih Ekstremnih športov. Letošnjemu nagrajencu Prešernovega sklada povečajo v okviru festivala še dva dogodka. V soboto bodo napovedovalci Radia Študent v Slovenski kinoteki v živo brali njegovo stripovsko klasiko Rdeči alarm, kasneje pa bo bralni uprizoritvi, ki jo bodo pospremili zvočni efekti in glasbena podlaga, sledili projekciji dokumentarnih filmov o njegovem delu.

Podrobnejši program Festivala Tinta najdete tukaj.



Hitrorisec Boulet in drugi gostje

V Ljubljani se bodo v sklopu festivala Tinta ustvarili tudi drugi ustvarjalci. Od tujih gostov velja omeniti britansko striparko in aktivistko Kate Evans, francoskega hitrorisca in enega najbolj branih spletnih striparjev na svetu Bouleta ter legendo srbske podtalne stripovske scene Aleksandra Zografa.

Predstavili bodo tudi mehanski oziroma robotski tiskalnik Chalky oz. Kredko, ki omogoča izdelavo talnih risb po vnaprej pripravljenih in digitaliziranih predlogah. Kot je dejala Katerina Mirović iz Stripburgerja, bo printer pojedel slovenske stripe, ki jih bodo prej narisali na jam sessionu in jih potem izpljunil na pločnike različnih lokacij.

90 let od prvega slovenskega stripa

Lavrič je zaslužen tudi za celotno podobo festivala, prav tako za škrata Tinta. Kot da že samo proslavljanje stripovskega ustvarjanja ne bi bil zadosten razlog, pa je letos še nekaj dodatnih razlogov za praznovanje. Mineva namreč 90 let od objave prvega slovenskega stripa Zamorček Bu-ci-bu Milka Bambiča, revija Stripburger pa obeležuje četrt stoletja izhajanja.

Festival Tinta je torej bogatejša različica Stripolisfesta, ki je potekal v Ljubljani med letoma 2013 in 2016. Skozi leta je iz enodnevnega dogodka prerasel v festival, ki se pod novim imenom letos predstavlja v najbogatejši različici. "Gre namreč za festival, ki je v nastajanju, ki se poskuša vedno bolj širiti, ki skuša povezati čim več stripovskih organizacij in striparjev v Sloveniji ob že tako majhni in podhranjeni sceni," pravi Pia Nikolič iz Zavoda Stripolis.

Festival bo svoj pečat pustil tudi zunaj Ljubljane, v radovljiški Šivčevi hiši in mariborski Epeki. Z izjemo interaktivnega branja stripa Rdeči alarm in projekcije dokumentarnih filmov v Slovenski kinoteki ter pripovedovalskega dogodka Rdeča Rosa v Vodnikovi domačiji Šiška bodo preostali v sklopu festivala brezplačni.

