Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Predstava Naj gre vse v pi, ki je sklenila festival, je večkrat nagrajeni avtorski projekt dramskega igralca in voditelja oddaje Male sive celice na Televiziji Slovenija Nika Škrleca, ki je tudi državni prvak v recitiranju števila pi (s 3.141 decimalkami). Foto: Radio ARS Festival sodobnih umetnosti mladih Transgeneracije se je začel z odprtjem razstave likovnih, fotografskih, stripovskih in videodel v veliki sprejemni dvorani Cankarjevega doma, sklenil pa se je s Škrlečevo predstavo in podelitvijo priznanj v Štihovi dvorani. Foto: MMC/Miloš Ojdanić Sorodne novice Transgeneracije prinašajo umetnost najmlajše generacije Transgeneracije in ustvarjalnost slovenskih dijakov Dodaj v

Transgeneracije: kdo je slavil na festivalu sodobnih umetnosti mladih?

Sklep festivala v Štihovi dvorani Cankarjevega doma

24. april 2018 ob 09:40

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Letošnji festival Transgeneracije je sklenila predstava Naj gre vse v pi, večkrat nagrajeni avtorski projekt dramskega igralca Nika Škrleca. Ob tem pa so v Cankarjevem domu podelili tudi priznanja tega festivala sodobnih umetnosti mladih.

Tudi letos so se na Transgeneracijah predstavili dijaki iz vse Slovenije s svojimi gledališkimi in plesnimi predstavami ter likovnimi, fotografskimi, stripovskimi in videodeli.

Likovno ustvarjanje mladih

Na področju likovne umetnosti so po presoji žirantke Zorane Živić priznanja prejeli Gala Alica Ostan Ožbolt za delo Ženska prihodnosti (mentor Tomaž Tomažin, Gimnazija Bežigrad), Sanja Stiković za delo Koncept (mentor Igor Kregar, Srednja šola za oblikovanje in fotografijo - SŠOF) in Živa Hrovatin za delo Brez naslova (mentorica Renata Veberič Delak, Dijaški dom Bežigrad). Zorana Živić je priznanje namenila tudi mentorju Aleksandru Brezlanu (SŠOF), posebno omembo pa Ivi Grilec za delo Prisluhni tišini (Uho) - (mentorica Tanja Trajbarič Lopert, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer).

Skozi fotografski objektiv

Žirant Borut Krajnc je priznanje na področju fotografije namenil Saši Razpotnik za delo Vandranje (mentor Tomaž Tomažin, Gimnazija Bežigrad).

Stanje na področju filma in videa

Na področju videa oziroma filma je Uroš Smasek priznanja namenil: za najboljšo režijo Andražu Žigartu za film Nočna ptica (mentorica Ana Čigon, Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana), za najboljšo filmsko produkcijo v celoti Anžetu Testenu za film Vonj po razkroju (mentorica Ana Čigon, Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana) in za posebne dosežke mentoricama Ani Čigon in Niki Oblak (SŠOF).

S plesnim korakom

Žirantka Meta Lavrič je odločala o priznanjih na področju plesa. Priznanje za najboljšo izvedbo je namenila Luciji Čermelj za izvedbo plesne miniature Kompas (mentorica Ana Romih, KD Qulenium Kranj) ter Anji in Nadji Spasovski za izvedbo plesne miniature Upepeljena srca (mentorica Mojca Kasjak, Plesna izba Maribor). Za najboljšo celovečerno predstavo je obveljala Entropija Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana, Umetniške gimnazije, v kateri nastopajo dijakinje in dijaki vseh letnikov, smer sodobni ples (mentorji Nataša Tovirac, Petra Pikalo, Urška Vohar, Aja Zupanec, Mojca Dimec, Sinja Ožbolt, Dušan Teropšič, Andreja Rauch Podrzavnik, Nina Fajdiga, Petra Pikalo in Maja Delak). Produkcijsko nagrado Cankarjevega doma pa je prejel Filip Štepec za predstavo Molitev žametnih src (mentorica Saša Lončar, KD Qulenium Kranj).

Mladi v objemu talije

Jakob Ribič in Matej Bogataj sta odločala o dobitnikih priznanj za področje gledališča. Priznanje za najboljšo uprizoritev sta namenila predstavi Kralj Ojdip Teatra klasikov Gimnazije Poljane (mentorica Nataša Homar, Gimnazija Poljane). Priznanje so prejeli mentorji Borut Bučinel, Miha Maver in Boštjan Božič ter producent Drago Pintarič (Teater Pozitiv, DIC). Priznanje in produkcijsko nagrado festivala na področju gledališča pa je prejela predstava Pasji dnevnik Mladinske gledališke skupine SPD Bilka (mentorja Jana Hedenik in Gašpar Ogris-Martič).

Stripovska umetnost

Na področju stripa je bila nagrajena Ema Ilar za strip Leaving nightmare (mentorica Jasna Potočnik, Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana). Posebno omembo pa je prejel Jernej Avguštin za delo Zgodovina Rima v simbolni govorici (mentorica Nina Ostan, Gimnazija Poljane).

P. G.