Ukradeni van Goghovi sliki se po 14 letih vračata na Nizozemsko

Sliki našli v raciji zoper mafijski klan

27. februar 2017 ob 19:32

Amsterdam/Neapelj - MMC RTV SLO/STA

Neprecenljivi umetnini, ki so ju pred 14 leti ukradli iz van Goghovega muzeja v Amsterdamu, se vračata domov na Nizozemsko. Vrednost obeh slik je ocenjena na okoli 10 milijonov evrov.

Sliki so odkrili v sklopu širše kriminalistične preiskave organiziranega kriminala septembra v Neapeljski pokrajini v Italiji. Gre za deli Pogled na morje v Scheveningenu (1882) in Farani odhajajo iz protestantske cerkve v Nuenu (1884), ki sta ocenjeni na okoli 10 milijonov evrov.

Pogled na morje, ki je ena izmed dveh morskih krajin, ki jih je van Gogh naslikal v času, ko je živel na Nizozemskem, ter Farani odhajajo, ki jo je slikar naslikal za svoja starša, so ukradli 7. decembra 2002. Tatovi so sicer potem, ko so jih ujeli, priznali krajo in pristali v zaporu, niso pa želeli izdati, kje so slike končale, je poročala nemška tiskovna agencija DPA.

Odkritje med racijo zoper mafijski klan

Italijanski policisti so sliki odkrili v raciji zoper mafijski klan Camorra v kraju Castellamare di Stabia v Neapeljski pokrajini. Po oceni strokovnjakov sta v dokaj dobrem stanju.

Za sliki, za katerima se je pred odkritjem izgubila vsaka sled, so v amsterdamskem muzeju najditelju ponujali nagrado v višini 100.000 evrov. Deli sta bili s privolitvijo van Goghovega muzeja med 7. in 26. februarjem razstavljeni v neapeljskem muzeju Capodimonte.

Vincent van Gogh (1853-1890) velja za predhodnika ekspresionizma in z neposrednim slikarskim izrazom za enega najpomembnejših utemeljiteljev modernega slikarstva.

G. K.