Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Nova zidna poslikava skozi osebnosti, ki so gradile identiteto mesta, prikazuje Kranj kot mesto z bogato zgodovino. Foto: BoBo Strip o kranjskih osvajalcih - Kranj invaders sta ustvarila Tim Pregrad in Žiga Rautner. Foto: BoBo Nova striparska poslikava se je pred Mestno knjižnjico Kranj pridružila pravljici o stolpu in palčku Aleksandra J. Potočnika. Foto: BoBo Sorodne novice Kranj v znamenju festivala likovnih umetnosti Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Kranju zrasla striparska zidna poslikava o kranjskih osvajalcih

Duhovito soočenje z zgodovinskimi dejstvi mesta Kranj

22. maj 2017 ob 20:19

Kranj - MMC RTV SLO/STA

Pred kranjsko knjižnico je na zidu zrasla nova poslikava, ki uprizarja strip o alternativni zgodovini Kranja. Mlada kranjska umetnika Tim Pregrad in Žiga Rautner sta tako dopolnila lansko poslikavo stripa o stolpu in palčku.

Projekt nove zidne poslikave, ki je v zadnjem letu v mestu že četrta, je omogočila Layerjeva hiša in Mestna knjižnica Kranj s podporo Mestne občine Kranj. Predstavlja nadaljevanje stripovskih aktivnosti, ki so se začele 1. septembra lani, ko so odprli Pravljico o stolpu in palčku ilustratorja in striparja Aleksandra J. Potočnika.

Strip o kranjskih osvajalcih - Kranj invaders sta ustvarila Tim Pregrad in Žiga Rautner pod mentorstvom režiserja in scenarista Mihe Knifica, zgodba pa je delo Slavka Manfrede. "Strip se duhovito sooča z zgodovinskimi dejstvi o nastajanju mesta in družbe gorenjske prestolnice," poudarjajo v Layerjevi hiši.

Nova zidna poslikava skozi osebnosti, ki so gradile identiteto mesta, prikazuje Kranj kot mesto z bogato zgodovino, unikatnimi družbenimi in kulturnimi pojavi ter številnimi zgodbami, ki plujejo med samoironijo in elementi presenečenja. "Neobremenjena ustvarjalna energija se v stripu ne kaže zgolj v vsebini - pronicljivi, a navidez preprosti naraciji, temveč tudi v sami likovni estetiki, ki je sproščena, živahna in ostra," so zapisali v sporočilu za javnost.

"Nekaj pristno kranjskega"

"Hoteli smo narisati nekaj kranjskega in ne izmišljenega. Sledili smo tudi pravemu kronološkemu zaporedju," je dejal Pregrad. Sprva je bilo zamišljeno, da bi strip slikalo več avtorjev, saj so želeli čim bolj raznoliko in pestro poslikavo. Zato se tudi avtorja nista ozirala na svoja različna stila. "Ključen je enoten prikaz zgodbe," je poudaril Rautner.

Za slikanje stripa sta po njunih besedah potrebovala približno deset dni. Pri tem jima je nekoliko zagodlo vreme in poškodba, zato ju je tudi odprtje stripa prehitelo, saj zadnje sličice sploh še niso dokončane. Vendar, kot pravita, bosta zgodbo dokončala preden se dan odprtja izteče.

Besedilo stripa je zapisano v slovenskem jeziku in angleškem prevodu. Poslikava pa predstavlja še enega v nizu projektov Layerjeve hiše, ki povezujejo likovno ustvarjalnost z mestom, njegovimi prebivalci, domačimi obiskovalci in turisti.

G. K., Foto: BoBo