Vlada bo Slovensko matico reševala s posebnim zakonom

Zagotovljena bodo sredstva iz državnega proračuna

14. september 2017 ob 21:38

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Osnutek zakona o Slovenski matici bo uredil pravni in finančni status tega pomembnega kulturnega in znanstvenega društva ter zagotovil pogoje za njegovo prihodnje delo in razvoj, so sporočili z vlade.

Najstarejša slovenska znanstvena založba, ki je bila na pobudo mariborskih "rodoljubov" ustanovljena leta 1864 s prostovoljnimi prispevki izobražencev, trgovcev in podjetnikov, da bi v slovenskem jeziku tiskala zahtevnejša dela z najrazličnejših področij ter s tem dvigovala raven izobraženosti in znanja, se vrsto let srečuje s finančnimi težavami, s prošnjami za sredstva pa se je obračala na različne institucije.

Za njeno stabilizacijo je tako vlada predvidela sprejetje posebnega zakona, ki bo Slovenijo zavezal k financiranju osnovnega dela njenega programa in najosnovnejših stalnih stroškov njenega delovanja. Edini način, da se to zgodi, je ureditev posebnega statusa Slovenske matice, ki mora biti glede na njen poseben zgodovinski in aktualni položaj urejen s posebnim zakonom (lex specialis).

Kot so po seji sporočili z vladnega urada za komuniciranje, predlog zakona določa namen delovanja Slovenske matice, to je spodbujanje in razvijanje kulturne in znanstvene ustvarjalnosti v Sloveniji, tako da pri svojem delu združuje vrhunske znanstvene in kulturne delavce s področij umetnosti, humanistike, družboslovja, naravoslovja, tehnike in medicine, ter podrobneje opredeljuje naloge, ki jih Slovenska matica opravlja v javnem interesu na področju kulture in znanosti.

Sredstva iz državnega proračuna

Slovenija bo na podlagi predlaganega zakona zagotovila pogoje za njeno delo in razvoj pod pogojem, da se delovanje in namen društva s statutom bistveno ne spremenita. Na podlagi usklajenega programa dela in finančnega načrta bodo z odločbo zagotovljena finančna sredstva iz državnega proračuna za delovanje društva in sofinanciranje stroškov dela zaposlenih, ki jih bosta prispevala ministrstvo za kulturo v vrednosti 65 in ministrstvo, pristojno za znanost, v vrednosti 35 odstotkov. Iz državnega proračuna bo za to po predvidevanjih treba zagotoviti okvirno 72.298 evrov letno.

Poleg tega bo Slovenska matica lahko pridobivala tudi druga javna sredstva za stroške in izdatke, ki ne bodo predmet financiranja na podlagi odločbe ministrstva za kulturo. Prav tako bo sredstva, tako kot vsako društvo, lahko pridobivala tudi iz nejavnih virov, še piše v sporočilu za javnost.

G. K.