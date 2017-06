Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V War Illustrated so leta 1944 med drugim pisali, da Titova vojska šteje 200.000 borcev, od tega pa je četrtina žensk, ki so se izkazale kot neustrašne tovarišice. Foto: Arhiv A. Mraka Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Vojni časopis tudi o neustrašnih tovarišicah

Iz arhiva Andreja Mraka

25. junij 2017 ob 06:24

Ljubljana - MMC RTV SLO

V rubriki zasebnih arhivov se tokrat vračamo v čas druge svetovne vojne, natančneje med strani angleškega vojnega časopisa The War Illustrated.

Našo pozornost je pritegnila številka, v kateri so se med drugim razpisali o partizanih in predvsem neustrašnih tovarišicah, eno izmed teh, dvajsetletno jugoslovansko borko, pa so postavili tudi na naslovnico.

Andrej Mrak