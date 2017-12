Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! V sodelovanju z Narodno galerijo bodo izvedli zahteven logističen poseg, kjer bodo vsa dela očistili in nekatera tudi restavrirali. Foto: MMC/Miloš Ojdanić V sklopu obnove gradu Brdo pri Kranju bo potrebno preseliti zbirko. Foto: Cankarjev dom V sklopu obnove gradu Brdo pri Kranju bo potrebno preseliti zbirko. Foto: MMC RTV SLO Med restavratorskimi projekti prihodnjega leta bo tudi stopnišče v Gruberjevi palači, ki ga krasijo štukature in freska iz 18. stoletja. Foto: BoBo Dodaj v

Z mostovi v Evropsko leto kulturne dediščine

ZVKDS je predstavil dejavnosti, ki jih čakajo v letu 2018

6. december 2017 ob 21:01

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

ZVKDS se bo bližajočemu se Evropskemu letu kulturne dediščine priključil s temo Mostovi. Med večjimi projekti, ki čakajo zavod v letu 2018, je obnova gradu Brdo pri Kranju, čiščenje in restavracija umetnin Narodne galerije, arheološko najdišče na Muzejskem trgu v Celju in priprava nominacije Plečnikovih del za vpis na Unescov seznam.

Kot je ob predstavitvi tega, kar Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije čaka prihodnje leto, dejal direktor Jernej Hudolin, bodo mostovi prišli na vrsto že na začetku leta, ko bo izšla monografija o tem "majhnem, a pomembnem segmentu naše dediščine". Hudolin je izrazil tudi upanje, da bo imelo Evropsko leto kulturne dediščine poleg promocije kulturne dediščine in dogodkov, ki se bodo zvrstili, dolgoročnejše učinke. "Praznovanja sama minejo, bistveno je, da s seboj prinesejo neko energijo, ki jo je možno črpati še v naslednjih letih," je poudaril.

Z novimi podatki in dokumentarnim gradivom

Evropsko leto kulturne dediščine povezuje skupna tema Naša skupna dediščina, sami pa so se odločili, da predstavijo eno od možnih tem dediščine, torej mostove. Zato so pripravili tudi stenski koledar za leto 2018 s fotografijami mostov, ki napoveduje že omenjeno monografijo. Da so lahko pripravili monografijo, so po Hudolinovih besedah pregledali arhivsko gradivo in preverili situacije na terenu ter vse skupaj zbrali v knjigo, ki bo "na dostojen način prikazala vrednost te dediščine in njeno pomembnost za slovenski prostor". Priprava monografije pa je tudi njim prinesla veliko novih podatkov ter novo arhivsko in dokumentarno gradivo.

V dialogu z lastniki kulturne dediščine

Ker je Slovenija edina država v tem prostoru, ki financiranja kulturne dediščine nima urejenega sistemsko, bodo po Hudolinovih besedah veliko truda vložili v to, da bodo čim več v stiku z lastniki kulturne dediščine. Skušali jim bodo svetovati in pomagati s tistim, s čimer zmorejo ter na ta način pri njih ustvarjati pozitiven odnos do dediščine. Širši javnosti bodo skušali kulturno dediščino približati s predavanji, ob tem se bodo čim več povezovali z lokalnimi skupnostmi.

Obnova Brda pri Kranju in čiščenje umetnin Narodne galerije

Med večjimi izvedbenimi deli načrtujejo prihodnje leto obnovo gradu Brdo pri Kranju, v sklopu katere bo potrebno preseliti zbirko. Izjemno zahteven logistični poseg bodo izvedli v sodelovanju z Narodno galerijo Ljubljana, kjer bodo vsa dela bodo očistili in nekatera tudi restavrirali. Začeli bodo raziskave na znameniti oltarni pali z naslovom Sveta Marija in otrok na prestolu s šestimi svetniki iz koprske stolnice, ki jo je naslikal Vittore Carpaccio, v sklopu popotresne sanacije Posočja pa se bodo posvetili slikam velikega formata z Mosta na Soči slikarja Toneta Kralja.

Več restavratorskih posegov: freske Gurberjeve palače in deblak

Veliko pozornosti bodo namenili arheološkemu najdišču na Muzejskem trgu v Celju, kjer so letos med obnovo trga odkrili antične freske iz prvega stoletja, začeli bodo restavrirati stopnišče v Gruberjevi palači, ki ga krasijo štukature in freska iz 18. stoletja, poleg tega nadaljujejo restavriranje rimskega deblaka, ki so ga poleti 2015 na Vrhniki potegnili iz Ljubljanice.

Že zdaj je aktivna delovna skupina ministrstva za kulturo, ki se posveča pripravi projekta nominacije stavbnih in urbanističnih del Jožeta Plečnika za vpis na Unescov seznam svetovne dediščine, pri čemer bodo morali v prihodnjem letu izdelati še določene dele dokumentacije.

M. K.