Znani so nominiranci za prvo nagrado tesla

Zmagovalec bo znan 15. junija

9. junij 2017 ob 17:21

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Za nagrado tesla, ki jo bo Muzej tranzitornih umetnosti - MoTA letos prvič podelil za intermedijska in transdisciplinarna umetniška dela, so nominirane umetnice Valerie Wolf Gang, Meta Drčar in Agnes Momirski ter tandema Plateauresidue in Andrej Koruza - Gaja Mežnarić Osole.

Nominirance je izbrala žirija, ki jo sestavljajo Martin Bricelj Baraga, Aleksandra Kostič, Miha Colner in Florian Weigl.

Nagrada je namenjena opozarjanju na dosežke na širokem polju novomedijskih in intermedijskih praks. Poleg denarne nagrade bo zmagovalcu prinesla še umetniško rezidenco in mentorstvo, tehnično podporo pri realizaciji novega dela ter zaključno razstavo v Mestnem muzeju v Ljubljani.

Letošnja umetniška rezidenca bo potekala med julijem in septembrom v Rotterdamu v sodelovanju s tamkajšnjo organizacijo V2_Laboratorij za t. i. nestabilne medije, v naslednjih letih pa z drugimi partnerji. V prvem letu so bile prijave za nagrado omejene na umetnike do 35 let, ki prihajajo iz Slovenije ali delajo v Sloveniji, v prihodnje pa jo nameravajo regijsko in starostno razširiti.

Zmagovalca bodo razglasili v četrtek, 15. junija, na Kongresnem trgu. Podelitvi bo sledil koncert Lifecutterja + 5237 ter Rolyja Porterja, ki se bosta odvila v sklopu festivala Junij v Ljubljani.

Nagrada tesla je del projekta Artecitya, ki ga sofinancira Ustvarjalna Evropa, podpornika nagrade pa sta tudi ministrstvo za kulturo ter oddelek za kulturo Mestne občine Ljubljana.

