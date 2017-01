Brata Coen, novi "veliki imeni malih ekranov"

Spet se podajata na Divji zahod

11. januar 2017 ob 15:39,

zadnji poseg: 11. januar 2017 ob 15:42

Los Angeles - MMC RTV SLO/STA

Slavni filmski tandem, ki ga sestavljata brata Ethan in Joel Coen, napoveduje svojo prvo televizijsko serijo: The Ballad of Buster Scruggs.

Dogajanje v miniseriji, navdahnjeno z vesterni, bo žanru primerno postavljeno na Divji zahod, brata Coen pa naj bi po poročanju cehovske revije Variety napisala scenarij in prevzela režijo, kot je pri njiju že v navadi. Filmarjema vesterni nikakor niso neznanka, med drugim sta posnela odmevna Pravi pogum (2011) in Ni prostora za starce (2007).

The Ballad of Buster Scruggs bo prva izvirna televizijska serija, ki se je bosta lotila, sta pa brata Coen izvršna producenta uspešne televizijske priredbe njunega kultnega filma Fargo iz leta 1996.

Izvršni producentki serije The Ballad of Buster Scruggs bosta producentka Ameriških prevar Megan Ellison in predsednica televizijske hiše Annapurna Sue Neagle. Kot sta dejala brata - to pa je zaenkrat tudi edino, kar sta o prihajajočem projektu povedala -, se že zelo veselita sodelovanja z njima.

Brata Coen se tako pridružujeta dolgi vrsti hollywoodskih imen, ki so se odločila, da se preizkusijo na televiziji. Režiser filma Za dežjem posije sonce David O. Russell denimo snema televizijsko serijo za Amazon, v kateri igrata Julianne Moore in Robert De Niro.

Prejšnji mesec pa je postalo znano, da bo prvič v televizijski seriji zaigrala Julia Roberts, in sicer v televizijski priredbi nedavno izdanega romana ameriške avtorice Marie Semple z naslovom Today Will Be Different.

Bo pa prvi podvig bratov Coen na malih ekranih vendarle malce drugačen od tistih, pod katere se podpisujejo njuni kolegi: The Ballad of Buster Scruggs bo na ogled tudi na velikih platnih.

A. K.