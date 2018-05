Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Japonski režiser Hirozaku Kore-eda, ki je letošnjo žirijo prepričal s filmom Shoplifters (Manbiki Kazoku), je nagrado poklonil celotni produkcijski ekipi, zaslužni za uresničitev tega nežnega portreta revne družine. Foto: EPA Ameriški režiser Spike Lee je s filmom BlacKKKlansman, v katerem znova načenja tematiko rasnih odnosov, osvojil veliko nagrado. Foto: EPA Pawel Pawlikowski se je pet let po izjemno sprejeti Idi vrnil k črno-beli kulisi, pred katero postavlja ljubezensko zgodbo v vzdušju hladne vojne med vzhodnim in zahodnim političnim blokom. Cold War mu je prinesla palmo za najboljšo režijo. Foto: EPA Najboljši igralec 71. canskega festivala - Marcello Fonte, ki je prepričal z vlogo v Garronejevemu urbanemu vesternu Dogman. Foto: EPA Dodaj v

Canska zlata palma japonskemu filmu Shoplifters

Palma za režijo Poljaku Pawlu Pawlikowskemu

19. maj 2018 ob 20:51

Cannes - MMC RTV SLO, Reuters

Zlata palma za najboljši film 71. mednarodnega filmskega festivala v Cannesu je šla japonskemu filmu Shoplifters, nežnemu portretu življenja obubožane družine režiserja Hirokazuja Kore-ede, velika nagrada pa enemu od najtežje pričakovanih naslovov letošnje izdaje BlacKKKlansman, v katerem legendarni ameriški režiser Spike Lee pripoveduje resnično zgodbo o temnopoltem policistu, ki se infiltrira v kukluksklan.

Palmo za najboljšo režijo domov odnaša poljski režiser Pawel Pawlikowski, ki je pred leti navdušenje kritikov in občinstva požel s filmom Ida, tokrat pa je prepričal s filmom o ljubezenski zgodbi v času hladne vojne Cold War. Posebno nagrado žirije prejme Capernaum libanonske režiserke Nadine Labaki, posebno zlato palmo pa Le livre d'image festivalskega starega znanca Jean-Luca Godarda. Palmo za najboljšo žensko vlogo prejme kazahstanska igralka Samal Yeslyamova za film Akya, najboljši igralec je Italijan Marcello Fonte, ki je žirijo prepričal z vlogo v urbanemu vesternu Mattea Garroneja Dogman.

Palma za najboljši scenarij gre dvema filmoma - Alice Rohrwacher je nagrajena za zgodbo filma Happy as Lazzaro, fabulo o revnem dečku z italijanskega podeželja, Nader Saeivar in Džafar Panahi pa za 3 Faces. Kljub številnim pozivom Iranu, da obsojenemu Panahiju dovoli odhod iz države, da bi se udeležil festivala, režiserja zaradi ni bilo v Cannes.

Nagrada Un Certain Regard je šla nekonvencionalni skandinavski pripovedi Border o dveh outsiderjih. Pri reviji Variety so ji napovedali zapis med kultne klasike, film pa opisali kot zabavno, inteligentno zmes romance, skandinavskega noirja, socialnega realizma in grozljivke, ki se zoperstavlja uveljavljenim žanrskim zapovedim. Zgodba sledi Tini, švedski carinici neobičajnega videza, ki jo pritegne enako nenavaden Vore, pri čemer odkrije neprijetno resnico o lastni identiteti.

Nagrada za film, ki najbolje obravnava LGBT tematiko, je šla belgijskemu filmu Girl o transspolni najstnici, ki želi postati balerina. Drama je bila med kritiki toplo sprejeta, revija Variety jo je hvalila kot "čudovit debi tako režiserja Lukasa Dhonta kot zvezdnika Victorja Polsterja." Film je prejel tudi zlato kamero in posebno omembo žirije FIPRESCI, ki je svojo glavno nagrado namenila filmu, ki temelji na kratki zgodbi japonskega literarnega zvezdnika Harukija Murakamija, Burning (Buh-Ning) režiserja Leeja Chang-Donga. Žirija je v utemeljitvi delo označila kot "vizualno sijajen film in čustveno kompleksen komentar sodobne družbe«. Najboljši kratki film je All These Creatures Charlesa Williamsa.

Osrednja festivalska žirija, ki ji je predsedovala Cate Blanchett, je v izbirala med 21 filmi, med katerimi po mnenju kritikov noben ni veljal za favorita. O teh so presojali še igralki Kristen Stewart in Lea Seydoux, ameriška scenaristka in režiserka Ava DuVernay ter burundijska pevka in skladateljica Khadja Nin, ruski režiser Andrej Zvjagincev, kitajski igralec Chang Chen, kanadski režiser Denis Villeneuve ter francoski režiser in scenarist Robert Guediguian. Cate Blanchett je pred podelitvijo novinarjem letošnjo bero opisala kot bogato in močno, o odločanju žirije, pa dejala, da je potekalo v prijetnem vzdušju. Dodala je, da žiranti niso 'sodili' o najboljšem filmu, ampak so ga 'izbrali'.

Vzpon 82 filmskih ustvarjalk

Festival je med drugim minil v znamenju iniciative #MeToo. Po rdeči preprogi se je v znak protesta sprehodilo 82 filmskih ustvarjalk, kar pa ni bila naključna številka. Kot je v govoru povedala Cate Blanchett, se je ravno toliko režiserk sprehodilo po teh stopnicah od prve prireditve tega filmskega festivala leta 1946. V enakem obdobju se je po teh istih stopnicah povzpelo 1688 režiserjev." Zlato palmo so doslej podelili 71 režiserjem in le dvema režiserkama.

M. K.