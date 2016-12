Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 6 glasov Ocenite to novico! V novi trilogiji se morata Han in Leia soočiti s tem, da je njun sin prestopil na temno stran Sile. Prvi del je bil usoden za Hana Sola, v tretjem pa bo treba nekako upravičiti tudi Leino odsotnost. Foto: IMDb Takole se danes Carrie Fisher poklanja eden izmed največjih kinematografov v Hollywoodu. Foto: EPA Ko je leta 2005 Carrie Fisher Georgeu Lucasu izročila AFI-jevo nagrado za življenjsko delo, se je v svojem nagovoru med drugim pošalila: "Poleg marsičesa drugega imaš vsa ta leta v lasti tudi mojo podobo. Vsakič ko se pogledam v ogledalo, ti moram poslati ček za nekaj dolarjev." (Na sliki je ob njej seveda Chewbacca, ne Lucas). Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Carrie Fisher je svojo vlogo v Epizodi VIII že posnela

Filmski svet je njena smrt pretresla

28. december 2016 ob 12:03

Ljubljana - MMC RTV SLO

Igralska ikona Carrie Fisher je po srčnem infarktu umrla v torek v Los Angelesu. 60-letno igralko je pred smrtjo čakal še cel kup nerealiziranih projektov - a snemanja novega dela Vojne zvezd ni bilo med njimi.

Igralka, ki je princeso Leio igrala v izvirni trilogiji Vojne zvezd in se nato skoraj štirideset let pozneje vrnila kot generalka Organa v Epizodi VII - Sila se prebuja (2015), je svojo vlogo v drugem delu nove trilogije, ki v kinematografe prihaja čez eno leto, že posnela.



Epizoda VIII leto pred premiero že v poprodukciji

Revija Variety je že pred časom poročala, da so snemanje osmega dela franšize, ki uradnega naslova še nima, končali v juliju. Film, ki ga ne režira več J. J. Abrams, ampak Rian Johnson, je trenutno v procesu poprodukcije, premiera pa je napovedana za božični čas v letu 2017.



Vprašaj tako v resnici visi šele nad sklepnim delom nove trilogije, Epizodo IX, za katero naj bi prva klapa padla v letu 2018 (filmi na platna prihajajo v dveletnih razmikih). Režiral ga bo Colin Trevorrow, ki je podpisan pod Jurski svet in njegovo nadaljevanje (to prihaja v letu 2018). Fisherjeva bi v filmu morala nastopiti - generalka v Epizodi VIII torej ne umre -, kar pa zdaj seveda ni več mogoče. (Pa res ni? Pravkar smo namreč videli, da so ustvarjalci obzgodbe Rogue One več kot dvajset let po smrti "oživili" pokojnega Petra Cushinga. Njegov lik so za novi film sestavili iz posnetkov iz originalne trilogije).

Fisherjeva, ki je v svoji karieri nanizala še vrsto drugih markantnih vlog - Ko je Harry spoznal Sally, Hannah in njeni sestri, The Blues Brothers -, se je pred smrtjo mudila v Londonu, kjer je snemala nove epizode komične serije Catastrophe.

Nepodpisana soavtorica nekaterih največjih uspešnic devetdesetih

Carrie Fisher še zdaleč ni bila samo igralka: v devetdesetih je ogromno delala kot svetovalka pri scenarijih. No, v resnici je bila več kot samo svetovalka: "script doctor", kot temu rečejo Američani, v roke dobi že obstoječi scenarij, v katerem je treba spolirati dialoge, izpostaviti določene teme ali ga kako drugače popraviti. Na tak način je izpilila najrazličnejše poznejše uspešnice, npr. Nune pojejo (1992), Kapitan Kljuka (1991) in Smrtonosno orožje (1992). V tistem času je bila eno izmed najbolj iskanih imen v poslu.

A. J.