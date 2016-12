Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.7 od 28 glasov Ocenite to novico! 60-letna Carrie Fisher je zaslovela kot princesa Leia v originalni triologiji Vojne Zvezd. Foto: EPA Ljubil jo je ves svet in močno jo bomo pogrešali. Naša družina se vam zahvaljuje za vaše misli in molitve. Han Solo in princesa Leia iz serije filmov Vojna zvezd v muzeju voščenih lutk Madame Tussauds v Berlinu. Foto: EPA Nikoli te ne bomo pozabili Carrie. Naj bo sila vedno s tabo. Kanadski premier Justin Trudeau Ko sem bil mlad, je bila Carrie Fisher najbolj lepa stvaritev, kar sem jih videl. Izkazalo se je, da je tudi duhovita in pametna. Komik Steve Martin Bila je najbolj pametna, duhovita, pogumna in prijazna oseba, kar sem jih poznal. Hud udarec, da smo izgubili Carrie Fisher. Britanski igralec Stephen Fry Sorodne novice Carrie Fisher po kapi v stabilnem stanju Rogue One: Zgodba Vojne zvezd vihra tudi v slovenske kinodvorane Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Umrla je Carrie Fisher, princesa Leia iz Vojne zvezd

V 61. letu je podlegla posledicam srčne kapi

27. december 2016 ob 19:30,

zadnji poseg: 27. december 2016 ob 21:45

Los Angeles - MMC RTV SLO/STA

Ameriška igralka Carrie Fisher, ki je zaslovela kot princesa Leia v kultni originalni triologiji Vojne zvezd, je v 61. letu starosti umrla za posledicami srčne kapi, je sporočila njena družina.

V izjavi v imenu njene hčerke Billie Lourd je tiskovni predstavnik družine Simon Halls sporočil, da je Carrie Fisher umrla v torek ob 8.55. "Ljubil jo je ves svet in močno jo bomo pogrešali. Naša družina se vam zahvaljuje za vaše misli in molitve," je sporočila njena hčerka.

60-letno Fisherjevo je v petek na poletu iz Londona v Los Angeles malo pred pristankom na cilju zadela srčna kap, zato je bila takoj po pristanku odpeljana v bolnišnico, kjer je umrla. Njena mama, hollywoodska legenda Debbie Reynolds, je še v nedeljo na Facebooku sporočila, da je njeno stanje stabilno, poročajo tuje tiskovne agencije.

Zaslovela kot princesa Leia

Carrie Frances Fisher se je rodila 21. oktobra 1956 v Los Angelesu Reynoldsovi in pevcu Eddiju Fisherju. Med največje hollywoodske zvezde se je prebila, zahvaljujoč vlogi uporniške bojevnice princese Leie v originalni trilogiji Vojne zvezd. Tudi v filmu iz leta 2015 Vojna zvezd: Sila se prebuja v režiji J. J. Abramsa je igrala princeso Leio.

Med drugim je nastopila tudi v filmih Shampoo (1975), ki ga je režiral Hal Ashby, The Blues Brothers (1980) v režiji Johna Landisa, Hannah in njeni sestri (1986) režiserja Woodyja Allena, Neznosni sosedje (1989) v režiji Joeja Danteja ter Ko je Harry srečal Sally (1989), ki ga je režiral Rob Reiner.

Avtobiografski romani

Znana je med drugim tudi po avtobiografskih romanih, med katerimi je tudi delo Razglednice iz pekla, ki je dočakalo istoimensko filmsko priredbo, za katero je avtorica prispevala scenarij. V filmu sta nastopili Meryl Streep in Shirley MacLaine.

O svojem turbulentnem in težavnem zasebnem življenju, psihičnih težavah in dolgoletni zasvojenosti z drogami in alkoholom je razpravljala tudi v številnih intervjujih, je poročal spletni BBC. Razkrila pa se je tudi v avtobiografskem romanu Wishful Drinking.

V Los Angelesu šokirani ob smrti princese Leie

Na novico o smrti so se že odzvale številne Hollywoodske zvezde. "Carrie je bila briljantna, zabavna in talentirana. Pošiljam ogromno ljubezni njeni mami, hčerki in mnogim prijateljem", je na Twitterju zapisala igralka Mia Farrow.

"Mislil sem, da sem pod jelko dobil, kar sem si zaželel. Nisem. Kljub tako številnim željam in molitvam mnogih. Zelo zelo sem žalosten," je zapisal Anthony Daniels, ki je v Vojni zvezd upodobil androida C-3PO.

"Zelo sem žalosten ob novici o smrti Carrie. Z njo je bilo čudovito delati. Sožalje njenim prijateljem, družini in oboževalcem po vsem svetu," se je odzval David Prowse, ki je igral mrkega lorda Dartha Vaderja, sicer očeta Leie in Luka.

"Nimam besed ob tej izgubi. Carrie je bila najbolj svetla luč v vsaki sobi, v katero je vstopila. Hudo jo bomo pogrešali," je zapisal Peter Mayhew, ki je igral kosmatega Chewbacco.

"Sila je danes temna!"

Igralec Billy Dee Williams oz. Lando Calrissian v Vojni zvezd je sporočil, da je zaradi novice o smrti globoko užaloščen. "Bila je prijateljica, ki sem jo močno spoštoval in občudoval. Sila je danes temna! (The force is dark today!)," je sporočil.

"Carrie je bila bistra, zabavna, talentirana, iskriva in z njo je bilo vedno noro zabavno. Family Guy jo bo neizmerno pogrešal," pa je zapisal ustvarjalec risane serije Družinski človek (Family Guy) Seth MacFarlane.

Poklonil se ji je tudi veliki režiser in producent Steven Spielberg. "Vedno sem bil očaran nad Carrie. Njena opažanja so me vedno nasmejala in hkrati osupnila. Ni potrebovala Sile. Bila je sila narave, lojalnosti in prijateljstva. Močno jo bom pogrešal."

Brez besed #potrt

Žalostni so tudi drugi igralski kolegi Carrie Fisher. "Zelo sem užaloščen ob smrti Carrie Fisher. Pogrešal bom najino hecanje. Čudovit talent in svetloba sta ugasnila," je zapisal William Shatner, kapitan Kirk iz "konkurenčnih" Zvezdnih stez.

Igralec Mark Hamill, ki je skupaj s Fisherjevo v Vojni zvezd nastopal kot Luke Skywalker, je bil eden prvih, ki se je odzval na novico o njeni smrti. Na Twitter je namreč zapisal na kratko "brez besed #potrt" in zraven prilepil njuno fotografijo iz filma.

G. K.