Dežela La La morda še na oder, a brez Goslinga

16. januar 2017 ob 10:56,

Po izjemnem uspehu Dežele La La, ki nagrade pobira kot za stavo, bo morda filmski muzikal zaživel tudi na odrskih deskah.

Avtorski projekt Damiena Chazella, ki ima pri šele 31 za sabo tudi odmevni Ritem norosti (2014), je že dobil vrsto cehovskih priznanj, v blagajne prinesel 100 milijonov zelencev in se ponaša s soundtrackom, ki naskakuje vrh glasbenih lestvic, zdaj pa bo morda zaživel še na Broadwayju in West Endu.

Poklon staremu Hollywoodu

Sodobni hollywoodski muzikal je ljubezenska zgodba o nadebudni igralki Mii in neuspešnem džezovskem pianistu Sebastianu, v omenjenih vlogah sta odlična Emma Stone in Ryan Gosling. Film, ki je, ko ga je Chazelle pred časom predstavljal producentom, veljal za preveč tveganega, je zdaj najbolj opevan izdelek leta, režiser pa lahko na neuspele poskuse gleda le z nasmeškom, saj že dolgo ni bilo filma, o katerem bi govorili v takšnih presežnikih.

Da bo Dežela La La zgodba o uspenhu, je dal slutiti že odziv po premieri v Cannesu in nato še v Benetkah, prejšnji teden je pometel s konkurenco na zlatih globusih z rekordnimi sedmimi kipci od sedmih nominacij, kmalu pa bodo znane še oskarjevske nominacije - nekateri še pred njimi pravijo, da bo šel v roke ustvarjalcev skoraj gotovo zlati kipec za najboljši film.

Chazelle pravi, da je želel ustvariti nekakšen poklon staremu Hollywoodu, ne pa samo novejšo različico kakega muzikala iz 40. in 50. Zamisel se mu je porodila med študijem na Harvardu, ko sta skupaj s skladateljem soundtracka Justinom Hurwitzem skupaj igrala v indie pop zasedbi. Že takrat sta posnela cenen črno-beli muzikal s podobno zgodbo, naslovljen Guy and Madeline on a Park Bench. In po prelomnem uspehu Ritma norosti je končno napočil pravi trenutek, da zadevo zastavita bolj velikopotezno.

Očarljivi tandem Stone-Gosling

Zdaj so pri studiih Lionsgate potrdili, da je Deželi La La pot na Broadway odprta, glavni zvezdnik Ryan Gosling pa je že namignil, da ga na odru skoraj zagotovo ne bomo videli. (Morda pa bo del projekta Emma Stone, ki že ima broadwayske izkušnje: prav v odrski izvedbi Kabareta jo je leta 2014 videl nastopati Chazelle in zaslutil, da je ona prava izbira za vlogo Mie.) Nad zamislijo niso navdušeni niti nekateri oboževalci filma, saj je del bistva Dežele La La in eden od razlogov, zakaj je tako učinkovit, prav to, da gre za sodobno filmsko različico formata, ki ga sicer bolj povezujemo z odrom.

Del čara omenjenega filma je tudi to, da Gosling in Stone nista poklicna pevca, ampak igralca, ki sta se petja in plesa za film priučila, zato, kot pišejo pri Guardianu, se je z njima moč bolje poistovetiti, saj "plešeta in pojeta bolj kot običajni ljudje". Nesporna pa je tudi kemija med zvezdnikoma, ki sta tokrat pred kamero skupaj že tretjič in postajata uveljavljen tandem. Kot je za Entertainment Weekly povedal Damien Chazelle: "Zame sta najboljši približek paru starega Hollywooda, kot sta bila Spencer Tracy in Katharine Hepburn ali Fred (Astaire) in Ginger (Rogers) ali Myrna Loy in Dick Powell ... imate nek brezčasen glamur".

