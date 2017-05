Film tedna: Mustang ali spopad s patriarhatom na turških tleh

Drevi ob 20.05 na TV Slovenija 1

24. maj 2017 ob 16:12

Ljubljana - MMC RTV SLO

V filmu Mustang (2015) sledimo zgodbi petih sestra, ki odraščajo na podeželju sodobne Turčije, ob čemer jih žene neustavljiva želja po svobodi – in tako se vsaka na svoj način bojujejo proti omejitvam, ki jim jih nalaga tradicionalna družba.

Turško-francosko-nemško-katarska koprodukcija je prvenec v Franciji živeče turške režiserke Deniz Gamze Ergüven (1978), v kateri se posveča odraščajočim sestram in njihovemu uporu zoper patriarhalne družbene norme. Film odlikuje kompleksen in slojevit prikaz položaja deklet na vasi, ki si, soočene s patriarhalno sredino, poskušajo izboriti svoj košček svobode.

Dve izmed igralk sta v okviru lanskega festivala Kinotrip obiskali Ljubljano:

Mustang - turški krik upora proti patriarhatu



Škandalizirana nedolžna igra s skupino fantov ...

Dogajanje je postavljeno na sever Turčije, mlade protagonistke pa povzročijo škandal zgolj s tem, da se po prihodu iz šole nedolžno igrajo s skupino fantov. Družinski dom se postopoma prelevi v zapor, šolsko delo zamenjajo praktična gospodinjska opravila, začne se dogovarjanje porok.

"Ena izmed stvari, ki me v Turčiji najbolj motijo, je neprestano in gnusno seksualiziranje žensk. Vem, da se to začne že v rosnih letih - deklice tako obravnavajo že v otroštvu, še preden postanejo ženske. Kot lik Lale v filmu sem bila najmlajša med sestrami, zato sem ta odnos zaznala še kot majhna deklica," je o položaju žensk povedala režiserka.

V Mustangu je glavne vloge odigralo pet deklet, in sicer Gunes Sensoy, Doga Doguslu, Tugba Sunguroglu, Elit Iscan in Ilayda Akdogan, ki so na predlanskem sarajevskem filmskem festivalu prejele kolektivno nagrado srce Sarajeva za najboljšo žensko vlogo. Film je prejel še nekaj drugih nagrad, med drugim tudi nagrado lux, ki jo podeljuje Evropski parlament.

P. G.