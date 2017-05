Film Wima Wendersa s papežem Frančiškom, ne le o njem

Prihaja dokumentarec Papež Frančišek. Človek besede.

22. maj 2017 ob 09:24

Rim - MMC RTV SLO

Nemški režiser Wim Wenders svojemu raznolikemu filmskemu opusu dodaja še en dokumentarec, in sicer s papežem Frančiškom kot osrednjim likom.

Dokumentarni film, ki je še v fazi produkcije, bo po napovedih tiskovne predstavnice Wima Wendersa nosil naslov Papež Frančišek. Človek besede. V filmu naj bi se aktualni vrhovni duhovni vodja vseh katoliških cerkva obračal neposredno h gledalcu in mu povedal svojo zgodbo.

Vprašanja z vsega sveta, papežu ljube teme

Pobudo za snemanje filma je režiserju dal Sveti sedež, ki je filmski ekipi tudi omogočil, da je s papežem z rojstnim imenom Jorge Mario Bergoglio opravila več daljših pogovorov. V njih je 80-letnik spregovoril tudi o svojih najljubših temah, kot so okoljska odgovornost, migracije, potrošništvo in družbena pravičnost, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

"Papež Frančišek je živi primer človeka, ki stoji za tem, kar pravi," je besede Wima Wendersa, ki je tudi eden izmed producentov filma, v svojem sporočilu za javnost navedla družba za produkcijo in distribucijo Focus Features. "V našem filmu odgovarja na številna vprašanja; neposredno, spontano in povsem odkrito, iz oči v oči z gledalstvom." Papež odgovarja na vprašanja, ki so jih ustvarjalci filma prejeli z vsega sveta, videti bo mogoče tudi več posnetkov iz vatikanskih arhivov, ki so nastali na papeževih potovanjih.

Odpiranje svetih vrat v sodelovanju z Wendersom

Pravzaprav je bil Wenders tudi tisti, ki je pred dvema letoma svetoval vatikanskemu televizijskemu programu Centro Televisivo Vaticano (CTV), ko so prenašali slovesni začetek leta božjega usmiljenja. Takrat je papež po 15 letih odprl sveta vrata bazilike svetega Petra in ob tem izpostavil usmiljenje kot eno osrednjih prvin katoliškega verovanja in tudi svojega pontifikata.

Leta 1945 v Düsseldorfu rojeni Wenders prihaja iz katoliške družine in se danes ponaša z dvema častnima doktoratoma iz teologije. Sicer se je v mladosti sprva vpisal na študij medicine in filozofije, a ga je opustil in se odpravil v Pariz, kjer si je želel obiskovati filmsko šolo IDHEC, a ni opravil sprejemnih izpitov.

Po vrnitvi v Nemčijo se je vpisal na akademijo za televizijo in film v Münchnu, kjer je diplomiral leta 1970 s celovečernim prvencem Summer in the City. Med njegove najbolj znane filme spadajo med drugim Pariz, Teksas, Nebo nad Berlinom, Buena Vista Social Club, Pina in Sol zemlje.

P. G.