Filmski turizem: Slovenija privlačnejša za mednarodne ustvarjalce in vlagatelje

Sprejetje ukrepa, ugodnega za tuje filmarje

28. maj 2017 ob 17:43

Slovenija se je pridružila skupini več kot 30 držav, ki mednarodnim filmskim ustvarjalcem in vlagateljem omogočajo uveljavljanje pravice do denarnega povračila.

Neobstoj tega ukrepa je bil tudi eden glavnih razlogov, zakaj naša država ni večkrat postala filmska kulisa v tujih projektih. Kot do filmarjev naklonjena država pa se je predstavila tudi na nedavni evropski filmski tržnici v Cannesu, kjer so veliko zanimanja pokazali predvsem ameriški filmarji.

25-odstotno denarno povračilo

Direktorica Slovenskega filmskega centra Nataša Bučar vseeno ohranja optimizem pri zagotavljanju konkurenčnosti, čeprav so se pri nas za ta ukrep odločili malce pozno. "Slovenija vstopa s 25-odstotnim denarnim povračilom, kar je rahlo več od sosednjih držav, ki so vstopile z 20 odstotki. Moram poudariti, da imajo številne druge države v Evropi tudi med 25 in 30 odstotki, vendar v našem regijskem okolju je to precej konkurenčna višina denarnega povračila. Drugo pa je to, da naš ukrep ne določa minimalne porabe," razloži direktorica Slovenskega filmskega centra.

Poleg idiličnih lokacij tudi ugodnejši pogoji

Naša država je bila kot potencialna lokacija za snemanje že nekaj časa na seznamu tujih filmarjev, a so ti ravno zaradi nezmožnosti uporabe povratnih sredstev odšli drugam, pove Nastja Kotnik, ki v filmski produkciji zaseda različne položaje, v preteklosti pa je nekaj časa delala tudi z Norvežani. Ob obisku Slovenije tujci vidijo lepote države, pritegnejo jih Stara Ljubljana, Kranjska Gora, Bled in tako naprej, vendar brez finančnih spodbud se tujci ne odločijo za snemanje na naših tleh, pove Kotnikova. Doda še, da je trenutno v porastu število snemanj na Madžarskem.

Filmski turizem prinaša večjo porabo na področju storitvenih dejavnosti s področja turizma, kot so prenočitve in gostinske dejavnosti, in večjo prepoznavnost tistih krajev, kamor so umeščene filmske produkcije, tako da lahko zatrdimo, da je koristen z več vidikov. S prihodom tujih snemalnih ekip se bo v Sloveniji kot deželi z majhno kinematografijo ustvarilo veliko priložnosti za delo, še poroča novinarka Radia Slovenija Tina Lamovšek.

