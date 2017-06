Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Julijski večeri bodo na Ljubljanskem gradu v znamenju filma. Foto: Domen Pal/Kinodvor

Filmsko platno julija ob večerih znova vabi na Ljubljanski grad

Edini slovenski film Nočno življenje Damjana Kozoleta

14. junij 2017 ob 11:44

Ljubljana - MMC RTV SLO

Julijski večeri bodo na Ljubljanskem gradu tudi letos postregli z vrsto filmskih poslastic iz pretekle sezone, na sporedu pa bo tudi pet premier in predpremier.

Filmske večere pod zvezdami bo 5. julija odprla Rdeča želva, pred katero bo na ogled še kratek film Špele Čadež Nočna ptica, do 29. julija pa se bo zvrstil pester preplet oskarjevskih nagrajencev, kritiško priznanih filmov in premier.

Med 24 celovečernimi filmi je tudi en slovenski, in sicer Nočno življenje Damjana Kozoleta, ki je zanj prejel vrsto filmskih nagrad, med drugim je bil lani v Karlovih Varih razglašen za najboljšega režiserja. Ogledali si ga boste lahko 12. julija.

In katere so letošnje premiere?

9. julija bo na ogled Odiseja Jeroma Salla, 11. julija Lady Macbeth režiserja Williama Oldroyda, 20. julija si bodo gledalci lahko ogledali enega najbolj pričakovanih filmov leta Dunkirk - Boj do zadnjega moža režiserja Christopherja Nolana, kot četrta bo 25. julija na sporedu v Berlinu s srebrnim levom nagrajena Druga stran upanja režiserja Akija Kaurismäkija, kot zadnja premiera in sklepni film letošnjih filmskih večerov pod milim nebom pa bo 29. julija pestro filmsko dogajanje sklenil film Emirja Kusturice Na mlečni poti z Monico Bellucci v glavni vlogi.

V primeru dežja projekcija odpade, nadomestna pa bo naslednji dan v Kinodvoru ob 21.30, v primeru odpadlih predpremier ali premier bosta dve nadomestni projekciji naslednji dan.

5.7. Rdeča želva; Nočna ptica 6.7. Manchester by the Sea 7.7. Odiseja 8.7. Dežela La La 9.7. Ona 10.7. Rogue One: Zgodba vojne zvezd 11.7. Lady Macbeth 12.7. Nočno življenje 13.7. Toni Erdmann 14.7. Nočne ptice 15.7. The Beatles: Osem dni na teden 16.7. Paterson 17.7. Dotik vode 18.7. Jaz, Daniel Blake 19.7. ni predstave 20.7. Dunkirk: Boj do zadnjega moža 21.7. Lev: Dolga pot domov 22.7. Prihod 23.7. Jackie 24.7. Samo konec sveta 25.7. Druga stran upanja 26.7. Dan osvoboditve 27.7. Ljubezen in prijateljstvo 28.7. Mesečina 29.7. Na mlečni poti

K. T.