Hiša iz kart je odškrnila vrata v šesto in hkrati zadnjo sezono

Sezona z osmimi epizodami in brez Kevina Spaceyja

6. marec 2018 ob 11:49

Los Angeles - MMC RTV SLO

V terminu, ko so filmofili spremljali podelitev oskarjev, je Netflix objavil kratek napovednik za zadnjo, šesto sezono, serije Hiša iz kart, v kateri ni odpuščenega Kevina Spaceyja.

"Netflix ne bo več sodeloval pri nadaljnji produkciji Hiše iz kart, ki bi vključevala Kevina Spaceyja," so sporočili jeseni po tem, ko so v javnost prišle obtožbe o igralčevem spolnem nadlegovanju. Podjetji Netflix in Media Rights Capital, ki imata dotično serijo v lasti, sta po izbruhu škandala potrdili, da bo šesta sezona uspešne nadaljevanke tudi njena zadnja.

Antologijska vloga Franka Underwooda

V prihajajoči zadnji sezoni ni več Spaceyjevega lika - makiavelističnega, spletkarskega predsednika ZDA brez vsakršnih moralnih zadržkov. V petih sezonah Hiše iz kart je Spacey uspel ustvariti antologijsko vlogo Francisa (Franka) Underwooda, ki je za dosego svojih ciljev torej brezkompromisno uporabljal vsa sredstva, tudi umor in manipulacijo. Sanje so se mu uresničile in prišel je v Belo hišo, a je moral nato osramočen odstopiti.

Prihodnost je ženskega spola

Na njegovem mestu zdaj sedi njegova žena Claire Underwood, ki jo upodablja Robin Wright. V kratkem napovedniku zadnje sezone, ki bo na ogled jeseni, kamera potuje skozi vrvež osebja Bele hiše, pogled v Ovalno pisarno pa razkrije tam sedečo, s hrbtom proti kameri obrnjeno Underwoodovo, ki se nato zavrti naokoli, vstane, se oblastniško opre na mizo in izjavi: "Pravkar začenjamo."

Česa več ta kratek posnetek, ki si ga lahko pogledate spodaj, ne razkrije, vedeti da le, da je prihodnost torej ženskega spola. Claire, ki je v peti sezoni po Frankovem odstopu postala predsednica, je prepričana, da se resnična moč nahaja onstran predsedovanja, sporoča Netflix.

Usoda Spaceyjevega lika še ni znana

Po Spaceyjevi izključitvi iz serije so se scenaristi na novo lotili pisanja, za zdaj pa ni znano, ali bodo njegov lik ubili ali ga bodo kako drugače izključili iz zgodbe. Kakorkoli, Claire je brezobzirna in končno ima tudi polno podporo osebja, ni pa torej še znano, kako bo utišala svojega moža.

Znano pa je, da bo imela zadnja sezona ene najuspešnejših Netflixovih izvirnih serij zgolj osem epizod - za razliko od predhodnih, ki so imele po 13 epizod. Poleg Wrightove bo v seriji mogoče videti še Diane Lane, Grega Kinnearja, Michaela Kellyja, Campbella Scotta, Jayne Atkinson, Patricio Clarkson in Constance Zimmer.

