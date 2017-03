Hrvaška vlada bo pomagala pri filmu o generalu Gotovini

Zagotovili bodo vojaško opremo in orožje

9. marec 2017 ob 10:15,

zadnji poseg: 9. marec 2017 ob 10:25

Zagreb - MMC RTV SLO/STA

V Banskih dvorih so sprejeli odločitev za logistično podporo filma General o upokojenem generalu Anteju Gotovini, ki zdaj poleg svetovanja ministru za nacionalno varnost goji tune.

Hrvaško obrambno ministrstvo bo zagotovilo vojaško opremo in orožje, ki ga je uporabljala hrvaška vojska med vojno, vključno z vojaškimi letali, helikopterji in tanki.

Temi celovečernega filma sta domovinska vojna ter življenjska pot Gotovine in njegove generacije prostovoljcev. "Glede na to, da so zaprosili za pomoč hrvaške oborožene sile, smo soglašali, da bomo logistično pomoč tudi zagotovili," je pojasnil hrvaški minister za obrambo Damir Krstičević.

Velikopotezni projekt nacionalne televizije

Hrvaško obrambno ministrstvo bo pomagalo pri snemanju filma in nadaljevanke o Gotovini na različnih lokacijah na Hrvaškem, od otoka Pag in mesta Zadar prek Knina in Zagreba do Erduta na skrajnem vzhodu države. Na Hrvaškem bo snemanje potekalo predvidoma več kot dva meseca.

Vlada je v svoji odločitvi navedla, da bodo izpolnili zahteve filmske ekipe in zagotovili tanke M-84, helikopterje mi-8, letala mig-21, vojaške tovornjake, protioklepno in protizračno orožje in drugo vojaško opremo, ki so jo uporabljali med vojno na Hrvaškem. Prispevali bodo tudi vojake in statiste.

Celovečerec o Gotovini bo po naročilu hrvaške radiotelevizije (HRT) režiral znani hrvaški režiser Antun Vrdoljak, glavno vlogo pa ima hrvaški igralec s hollywoodskimi izkušnjami Goran Višnjić, sicer Vrdoljakov zet.

Gotovina je lani postal posebni svetovalec hrvaške vlade in ministra Krstičevića za nacionalno varnost. Gre za prvi politični angažma Gotovine, potem ko ga je Mednarodno sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije v Haagu pravnomočno oprostilo obtožb za vojne zločine. Po prihodu iz haaškega pripora se je Gotovina začel profesionalno ukvarjati z gojenjem tunov.

A. K.