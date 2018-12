O tem, da je na preprosti, linearni zgodbi filma Zvezda je rojena nekaj skoraj mitskega, priča že podatek, da je imela vsaka doba filma svoje utelešenje "Ally", od Janet Gaynor v izvirniku (1937) do Judy Garland v prvi priredbi (1954) in Barbre Streisand v dvajset let poznejši različici (1976). Tokrat je karte skušal premešati Bradley Cooper, za katerega je film tudi režijski in scenaristični prvenec (pri pisanju sta sodelovala še Will Fetters in Eric Roth), da glavne moške vloge seveda niti ne omenjamo. Foto: IMDb Črni panter je bil prvi visokoproračunski film o superjunakih, ki je imel večinoma temnopolto igralsko zasedbo. Foto: IMDb Emily Blunt je ena od treh igralk, ki so nominirane za dve nagradi SAG: za najboljšo stransko vlogo v grozljivki Tiho mesto (na fotografiji) in za najboljšo glavno vlogo v družinskem filmu Mary Poppins se vrača. Foto: Kolosej Rami Malek se je za Bohemian Rhapsody prelevil v Freddieja Mercuryja. Foto: IMDb The Marvelous Mrs Maisel je Amazonova komična serija, s še čisto svežo drugo sezono, v kateri Rachel Brosnahan igra vzhajajočo zvezdo stand-up komedije, ki se mora prebijati v pretežno moškem stetu konca petdesetih. Foto: IMDb V politični komediji Vice Adama McKaya Christian Bale igra nekdanjega ameriškega podpredsednika Dicka Cheneyja. Foto: IMDb Črni Kkklanovec nam je predstavil Johna Davida Washingtona, sina slavnega Denzela Washingtona. Foto: Karantanija Cinemas Dodaj v

Igralski ceh nominira: v vodstvu melodrama Zvezda je rojena

Nominacije za nagrade SAG

13. december 2018 ob 19:06

Ljubljana - MMC RTV SLO

Glasbena drama (in posodobljena klasika) Zvezda je rojena je načelu zelo širokega nabora igralskih dosežkov, ki jih je s svojimi nominacijami nagradila stanovska organizacija SAG. Velikopotezna ljubezenska zgodba gre v boj s štirimi nominacijami, tudi s tisto za najboljšo igralsko zasedbo.

Za osrednjo nagrado podelitve igralskega ceha - priznanje za najboljšo celotno igralsko zasedbo - se poteguje zelo pisana druščina filmov: poleg drame Zvezda je rojena so tu še superjunaški blockbuster Črni panter, romantična komedija Crazy Rich Asians, glasbena biografija Bohemian Rhapsody in politična satira Črni Kkklanovec.

V melodrami Zvezda je rojena sta Bradley Cooper (ki film tudi režira) in Lady Gaga poustvarila klasično ameriško zgodbo o ljubezni med mlado pevko, ki se skuša prebiti v glasbeni industriji, in rockerskim veteranom, ki se šibi pod bremenom lastnih demonov in uspeha. Oba zvezdnika sta nominirana tudi v kategorijah posamičnega najboljšega igralca oz. igralke.

Filmska recenzija: Zvezda je rojena



Dobra napoved za oskarje

Nominacije za nagrade SAG tako pozorno spremljamo predvsem zato, ker veljajo za dobro indikacijo, komu bo Akademija namenila nominacije v igralskih kategorijah - vedeti je treba, da je med člani Akademije največ ravno igralcev, in da so tisti igralci, ki so člani te častitljive ustanove, tudi člani igralskega ceha (SAG).

V zadnjih 23 letih se je samo enkrat primerilo, da je oskarja za najboljši film dobil celovečerec, ki prej ni bil niti nominiran za osrednjo SAG-ovo nagrado, nagrado za najboljšo igralsko zasedbo. Veliki met je ospel Obliki vode Guillerma del Tora. Dobitniki nagrad SAG bodo znani 27. januarja naslednjega leta.

Leto mejnikov

Uspešnici Črni panter in Crazy Rich Asians sta letos obveljali za velika mejnika v boju za večjo raznolikost in boljšo zastopanost manjšin v tradicionalno precej enolični hollywoodski produkciji. Črni panter je bil prvi visokoproračunski film o superjunakih, ki je imel večinoma temnopolto igralsko zasedbo, Crazy Rich Asians pa je bil prvi izdelek velikega hollywoodskega studia v zadnje četrt stoletja, ki je imel v celoti azijsko igralsko zasedbo.

Filmska recenzija: Črni panter



Biografska komična drama Mož iz ozadja (Vice), ki je trenutno nominirana za največ zlatih globusov, si je izborila nominaciji za svoja glavna igralca, Christiana Balea in Amy Adams, ki upodabljata nekdanjega ameriškega podpredsednika Dicka Cheneya in njegovo ženo Lynne.

Ostali igralci v markantnih glavnih vlogah so Rami Malek (kot Freddie Mercury v filmu Bohemian Rhapsody), Viggo Mortensen (v filmu ceste Green Book) in John David Washington (kot policist pod krinko v Črnem Kkklanovcu).

Za nagrado najboljše igralke tekmujejo Emily Blunt (glasbeno nadaljevanje Mary Poppins se vrača), Glenn Close (The Wife), Olivia Colman (zgodovinska komična drama Najljubša) in Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?).

Emily Blunt je ena od treh igralk, ki so nominirane za dve nagradi: poleg najboljše glavne vloge v drugem delu Mary Poppins je nominirana še za stransko vlogo v grozljivki Tiho mesto - če pristanemo na katalogizacijo njenega sodelovanja v tem filmu kot stransko (in ne glavno) vlogo ... Za dve priznanji SAG se potegujeta še Amy Adams in Emma Stone.

V televizijskih kategorijah s po štirimi nominacijami vsaka vodita seriji The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon) in Ozark (Netflix).

Nominiranci v glavnih kategorijah:

Najboljši igralec v glavni vlogi

Christian Bale, Mož iz ozadja (Vice)

Bradley Cooper, Zvezda je rojena (A Star Is Born)

Rami Malek, Bohemian Rhapsody

Viggo Mortensen, Zelena knjiga (Green Book)

John David Washington, Črni Kkklanovec (BlacKkKlansman)

Najboljša igralka v glavni vlogi

Emily Blunt, Mary Poppins se vrača (Mary Poppins Returns)

Glenn Close, Žena (The Wife)

Olivia Colman, Najljubša (The Favourite)

Lady Gaga, Zvezda je rojena (A Star Is Born)

Melissa McCarthy, Can You Ever Forgive Me?

Najboljši igralec v stranski vlogi

Mahershala Ali, Green Book

Timothée Chalamet, Beautiful Boy

Adam Driver, Črni Kkklanovec

Sam Elliott, Zvezda je rojena

Richard E Grant, Can You Ever Forgive Me?

Najboljša igralka v stranski vlogi

Amy Adams, Mož iz ozadja

Emily Blunt, Tiho mesto (A Quiet Place)

Margot Robbie, Marija Škotska (Mary Queen of Scots)

Emma Stone, Najljubša

Rachel Weisz, Najljubša

Najboljša igralska zasedba

Zvezda je rojena

Črni panter

Črni Kkklanovec

Bohemian Rhapsody

Crazy Rich Asians

Najboljši igralec v televizijskem filmu ali miniseriji

Antonio Banderas, Genius: Picasso

Darren Criss, Assassination of Gianni Versace

Hugh Grant, A Very English Scandal

Anthony Hopkins, King Lear

Bill Pullman, The Sinner

Najboljša igralka v televizijskem filmu ali miniseriji

Amy Adams, Sharp Objects

Patricia Arquette, Escape at Dannemora

Patricia Clarkson, Sharp Objects

Penelope Cruz, Assassination of Gianni Versace

Emma Stone, Maniac

Najboljši igralec v dramski seriji

Jason Bateman, Ozark

Sterling K Brown, This Is Us

Joseph Fiennes, Deklina zgodba (The Handmaid’s Tale)

John Krasinski, Tom Clancy’s Jack Ryan

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Najboljša igralka v dramski seriji

Julia Garner, Ozark

Laura Linney, Ozark

Elisabeth Moss, Deklina zgodba (The Handmaid’s Tale)

Sandra Oh, Killing Eve

Robin Wright, Hiša iz kart (House of Cards)

Najboljši igralec v komični seriji

Alan Arkin, The Kominsky Method

Michael Douglas, The Kominsky Method

Bill Hader, Barry

Tony Shalhoub, The Marvelous Mrs Maisel

Henry Winkler, Barry

Najboljša igralka v komični seriji

Alex Borstein, The Marvelous Mrs Maisel

Alison Brie, Glow

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs Maisel

Jane Fonda, Grace and Frankie

Lily Tomlin, Grace and Frankie

Najboljša igralska zasedba v dramski seriji

The Americans

Better Call Saul

The Handmaid’s Tale

Ozark

This Is Us

Najboljša igralska zasedba v komični seriji

Atlanta

Barry

Glow

The Kominsky Method

The Marvelous Mrs Maisel

A. J.