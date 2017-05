Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Še pred premiero Zoolanderja 2 je po spletu zaradi lika Benedicta Cumberbatcha krožila peticija za bojkot filma zaradi transfobije. "S tem, da so za vlogo najeli "cis" igralca (cisspolna oseba je tista, pri kateri se spolna identiteta ujema s prirojenim spolom, op. n.), film podpira škodljivo in nevarno dojemanje širše LGTB-skupnosti. Povejmo studiu Paramount, Benu Stillerju in Benedictu Cumberbatchu, da to ni v redu," so takrat zapisali pobudniki. Foto: YouTube Zastopanost, še posebej v filmih, ki imajo široko distribucijo izven ZDA, vpliva na srca in ume. V njih se lahko vidijo in najdejo pripadniki LGBTQ skupnosti. To je pomembno. Sarah Kate Ellis Še najbolje se je odrezal studio Universal. Zasluge poročilo pripisuje komediji Sosedi 2 in "nepričakovano dobro speljani stranski zgodbi" o istospolnem zakonu. Foto: Kolosej Sorodne novice Laverne Cox, prva transseksualka na naslovnici Time, piše zgodovino Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

LGBT skupnost spet nevidna v sezoni poletnih blockbusterjev?

Veliki studii vsako leto padejo na GLAADovem testu

26. maj 2017 ob 11:24

Ljubljana - MMC RTV SLO/Reuters

Že res, da je letos oskarja za najboljši film dobila Mesečina, drama o fantu, ki se mora soočiti s svojo istospolno usmerjenostjo - a novo letno poročilo kaže, da boste v velikih hollywoodskih filmov LGBTQ like še vedno morali iskati z lupo.

GLAAD, skupina, ki se bori za pravice lezbične, gejevske, transspolne in kvirovske skupnosti, v svojem letnem poročilu ugotavlja, da je sedem največjih hollywoodskih studiev v letu 2016 skupaj izdalo 125 visokoproračunskih filmov. Samo v 23 od njih se je pojavil kak LGBTQ lik, so našteli.

Svojo oceno je dobil tudi vsak posamezni studio: Disney, Sony in Lionsgate so na izpitu padli, Paramount in Warner Brothers sta jo odnesla z zadostno oceno, še najbolje se je odrezal Universal. Zasluge poročilo pripisuje komediji Sosedi 2 in "nepričakovano dobro speljani stranski zgodbi" o istospolnem zakonu.

"Čas je, da filmi začnejo odražati svet, v katerem živimo"

Pri tem poudarjajo, da je na ameriških malih zaslonih v zadnjih letih prišlo do velikih korakov naprej v smeri enakovrednejše zastopanosti. Veliki hollywoodski studii v tem pogledu še vedno capljajo daleč zadaj. In ne samo to: v številnih filmih se pojavljajo "preživete" šale. V novi Obalni straži je na primer prizor, v katerem se Dwayne Johnson in Zac Efron po nesreči poljubita, na kar oba reagirata z gnusom. "Čas je, da se filmska industrija izkaže in začne odražati polno raznolikost sveta, v katerem živijo občinstva," je komentirala predsednica organizacije GLAAD Sarah Kate Ellis.

"Filmi, kot je Mesečina, dokazujejo, da imamo sijajno priložnost za pripovedovanje zgodb o LGBTQ skupnosti, ki niso samo vredne oskarjevskega zlata, ampak tudi odpirajo ume in srca ljudi po vsem svetu, v krajih, kjer so take zgodbe lahko rešilna bilka za ljudi, ki jih najbolj potrebujejo."

Minimalna rast

GLAAD v svojem poročilu za 2016 beleži za odstotek višji odstotek kot leto pred tem, ko so bili LGBTQ liki prisotni v 22 filmih. Res pa, da je v "letniku" 2016 več kot deset filmov, ki tem likom odstopijo manj kot minuto časa pred kamero.

Hollywood za ostalimi mediji zaostaja tudi, ko gre za prikazovanje transspolnih likov. GLAADovci so našteli le en sam lik, vlogo Benedicta Cumberbatcha v Zoolanderju 2, pa še ta "je bil prikazan kot vic".



Nevidni v sezoni megalomanskih spektaklov

Kljub temu, da se letošnje filmsko leto ni začelo povsem nevzpodbudno - v Lepotici in zveri smo lahko videli prvega istospolno usmerjenega junaka v zgodovini Disneyevih filmov - pa napoved za poletno sezono blockbusterjev ne odstopa od trendov prejšnjih let: pričakujemo lahko "nadaljevanje nevidnosti LGBTQ skupnosti".

A. J.