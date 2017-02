Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Voditelj večera bo komik Jimmy Kimmel. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

MMCživo: Oskarjevska vročica se stopnjuje

Z vami bomo bedeli vso noč

26. februar 2017 ob 17:13

Ljubljana - MMC RTV SLO

Še nekaj ur nas do podelitve najbolj cenjenih med vsemi ameriškimi filmskimi priznanji, oskarjev.

Za glavnega favorita velja ljubezenski muzikal Dežela La La s 14 nominacijami v vseh ključnih kategorijah. Z osmimi mu sledita znanstvenofantastični Prihod in ljubezenska pripoved Mesečina. Šest nominacij imajo Manchester by the Sea, Lev in Greben rešenih. Fences, Za vsako ceno in Skriti faktorji pa zaokrožajo deveterico nominirancev za najboljši film.

Podrobno o oskarjih v MMCPodrobno.

V spodnji aplikaciji bomo na MMC-ju v živo spremljali podelitev najžlahtnejših zlatih kipcev v Hollywoodu, do takrat pa vam bomo nanizali še nekaj zanimivih dejstev o Oskarjih in njihovem domovanju, tovarni sanj.

A. K.