Montreal: Nagrada za najboljšo žensko vlogo v Cvitkovičevi Družinici

Slovenska premiera filma bo prihodnji teden na FSF-ju

6. september 2017 ob 10:01

Montreal - MMC RTV SLO, STA

Na 41. mednarodnem filmskem festivalu v Montrealu je igralka Irena Kovačevič iz filma Družinica režiserja in scenarista Jana Cvitkoviča prejela nagrado za najboljšo žensko glavno vlogo.

Film je na festivalu, ki je potekal od 24. avgusta do 4. septembra, v tekmovalnem programu doživel svetovno premiero.

Nagrajenka Irena Kovačevič je povedala: "Vesela sem, da sem imela pogum, ter da sem potem, ko sem prebrala scenarij, režiserju Janu Cvitkoviču brez dlake na jeziku rekla, da bi to vlogo lahko odigrala."

Osrednji zaplet filma se osredotoča na propad idiličnega razmerja med staršema Markom in Dunjo. Razlog je pomanjkanje spoštovanja, ki ga povzroči izguba dela in finančni propad. Breme, ki ga starša ne zmoreta več nositi, vse bolj pada na ramena otrok. Družinica je zgodba, ki se v Sloveniji zgodi vsak dan, lahko pa bi se zgodila tudi kjerkoli drugje, so zapisali v Slovenskem filmskem centru (SFC).

"Zgodba me je močno ganila, saj je bila naša družina takrat v finančni stiski in takrat sem se prvič v življenju tudi sama odpravila po socialno podporo. Po letu dni, kolikor je minilo od snemanja, me obhajajo prelepi spomini na toplo prijateljsko vzdušje, ki je vladalo med delom," je med drugim še povedala Irena Kovačevič.

Film je sofinanciral SFC in je nastal pod taktirko produkcijske hiše Perfo, producentov Andreja Štritofa in Aleša Pavlina. "Nagrade na A festivalu je vsak producent še kako vesel. Še večjo nagrado za naju pomeni izjemno emocionalen odziv občinstva v Montrealu, ki sva ga doživela v živo. Neprecenljivo!", sta povedala producenta.

Družinico si bo v sklopu dogodkov Naši filmi doma, ki jih v sodelovanju s Cankarjevim domom od jeseni organizira SFC, mogoče ogledati v sredo, 11. oktobra, v Linhartovi dvorani. Pred tem bo film na ogled na 20. festivalu slovenskega filma v četrtek, 14. septembra. Na festivalu bo doživel slovensko premiero.

A. K.