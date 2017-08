Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Diane (na fotografiji iz leta 1988 s takrat skoraj štiriletnim mlajšim sinom, princem Harryjem) se je zaradi izjemne priljubljenosti prijel vzdevek 'princesa ljudskih src'. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Na predvečer 20-letnice smrti princese Diane: Film Diana na TV SLO 1

Mediji in paparaci so ji bili ves čas za petami

30. avgust 2017 ob 12:05

Večer pred dvajseto obletnico tragične smrti princese Diane si lahko na TV Slovenija ogledate biografsko dramo Diana o zadnjih dveh letih njenega življenja z Naomi Watts v naslovni vlogi.

Kljub ločitvi od britanskega prestolonaslednika princa Charlesa je "princesa ljudskih src" predano nadaljevala svoje človekoljubno delo in počasi postajala ikona, ki so jo oboževali milijoni po vsem svetu.

V zadnjem obdobju svojega življenja se je zbližala s srčnim kirurgom pakistanskega rodu, Hasnatom Khanom. Njuna zveza je bila ljubeča, vendar sta jo skrivala pred mediji, ki so Diano neprestano nadlegovali; nadležni fotografi so spremljali vsak njen gib in jo izčrpavali.

Tako je bilo vse do usodne noči v Parizu, ko je princesa umrla v prometni nesreči v predoru Pont de l'Alma, stara 36 let. Poškodbe so bile prehude tudi njenega sopotnika Dodija Fayeda, s katerim naj bi bila sveže zaljubljena, in voznika Henrija Paula, nesrečo pa je preživel Dianin varnostnik Trevor Rees-Jones.

Režijo po scenariju Stephena Jeffreysa je prevzel Oliver Hirschbiegel, ki se je podpisal pod dva odmevna filma, psihološko srhljivko Eksperiment in Propad o zadnjih dneh Adolfa Hitlerja, naslovno vlogo pa je prevzela hollywoodska zvezdnica avstralskega rodu Naomi Watts.

Film tedna Diana si oglejte drevi ob 20.00 na prvem programu.

