Neizprosna Murphy Brown se vrača, obračunala bo tudi s spolnim nadlegovanjem

Serija se po 20 letih vrača 27. septembra

6. avgust 2018 ob 14:26

Los Angeles - MMC RTV SLO, Reuters

Po 20 letih se jeseni na male zaslone vrača legendarna humoristična serija Murphy Brown, v kateri bo gledalce v vlogi neizprosne novinarke znova zabavala Candice Bergen. Premiera sezone, v kateri so eno izmed epizod, v kateri bodo obračunali s spolnim nadlegovanjem, naslovili #MurphyToo, bo 27. septembra.

Nova sezona se bo začela z vrnitvijo Murphy Brown iz pokoja, in sicer bo pri novi jutranji oddaji znova združila moči z novinarjema Corky (igra jo Faith Ford) in Frankom (Joe Regalbuto) ter producentom Milesom (Grant Shaud). Pomembno vlogo bo imel tudi njen sin Avery (Jake McDorman), čigar rojstvo pred 26 leti je izzvalo veliko vznemirjenje. Takratni ameriški podpredsednik Dan Quayle je namreč ostro napadel serijo, ker je glavna junakinja v četrti sezoni rodila zunajzakonskega otroka. "Res pa ne pomaga, da je v najbolj gledanem terminu na televiziji Murphy Brown – ženska, ki naj bi domnevno poosebljala inteligentno, dobro plačano, poklicno sodobno žensko, a se posmehuje vlogi očetov s tem, da ima otroka sama, to pa opiše kot 'izbiro življenjskega sloga'," je takrat dejal v govoru dan po predvajanju epizode. Septembra bomo sina Averyja, ki je zdaj že odrasel in je šel po maminih novinarskih stopinjah, spremljali kot liberalni glas na rivalski konservativni postaji, imenovani Wolf Network, so razkrili ustvarjalci oživljene serije.

Preiskave afere spolnega nadlegovanja v CBS-u

Kot je pojasnila avtorica serije Diane English, je bila četrta epizoda, ki se bo imenovala #MurphyToo, napisana že pred meseci. Vmes se je začela preiskava o domnevnem spolnem nadlegovanj znotraj podjetja CBS Corp, pod okriljem katerega nastaja serija. Konec julija je v New Yorkerju izšel članek, v katerem je šest žensk izvršnega direktorja CBS-a Leslieja Moonvesa obtožilo spolnega nadlegovanja v obdobju med letoma 1985 in 2006. Moonves je dejal, da je pred desetletji "mogoče s svojimi potezami nekatere ženske spravil v nelagodje", svoje poteze pa je označil kot napake, ki jih močno obžaluje. Ob tem je še dejal, da razume pomen zavrnitve in da ni nikoli svojega položaja izkoristil za škodovanje komur koli. Televizijska mreža je najela dve pravni podjetji, da bosta preiskali resničnost obtožb.

Ekipa serije Murphy Brown podpira preiskavo, je v povezavi z afero dejala Diane English in ob tem dodala: "Nihče od nas ni imel nobene negativno izkušnje z CBS-om."

V 10 letih, kolikor je bila na sporedu humoristično-satirična serija, se je pogosto odzvala na različne teme, ki so odzvanjale v družbi. "Vedno je bila to politična serija, ki je imela kaj reči," je še dejala avtorica. "Vedno je v ospredju opazovanje sveta skozi oči medijev. Prvi amandma in svoboda medijev pa sta na udaru kot še nikoli prej."

V desetih letih več kot 240 epizod

Serija o televizijski voditeljici in raziskovalni novinarki pri veliki televizijski mreži, ki jo je izvrstno upodobila Candice Bergen, je bila na sporedu med 14. novembrom 1988 in 18. majem 1998. Skupno so posneli 247 epizod, ustvarjalci pa so bili nagrajeni tudi s številnimi nagradami, med njimi 18 emmyji in tremi zlatimi globusi, Candice Bergen je za vlogo prejela pet emmyjev in en zlati globus.

Na spodnji povezavi si lahko ogledate nekaj utrinkov s snemanja nove sezone.

K. T.