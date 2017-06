Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Dragan Živadinov je bil edini, ki je zaradi Plakatne afere pristal v zaporu, in to v vojaškem zaporu v Beogradu. Foto: Arhiv RTV SLO Člani Novega kolektivizma Dejan Knez, Miran Mohar, Darko Pokorn in Roman Uranjek so se februarja leta 1987 prijavili na javni natečaj za oblikovanje plakata in štafetne palice in bili tudi izbrani. Za plakat Novega kolektivizma se je izkazalo, da temelji na sliki iz tridesetih let 20. stoletja nemškega avtorja Richarda Kleina. Mešana politično-umetniška komisija je izbrala delo, ki se je od izvirnika ločilo le v nekaj podrobnostih: nacistično zastavo je zamenjala jugoslovanska, nemškega orla golob miru, plamenico pa štafetna palica, z miniaturo Plečnikovega parlamenta na vrhu. Foto: Muzej novejše zgodovine Slovenije Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nocoj na TVS: ključne etape v zgodbi Neue Slowenische Kunst

Na TVS 1 ob 20.55

6. junij 2017 ob 12:11

Ljubljana - MMC RTV SLO

Pred 30 leti je zaradi plakata in štafetne palice nastal škandal vsejugoslovanskih razsežnosti, ki je mesece polnil časopisje. Zadeva je danes znana kot Plakatna afera, vse obrate drame iz leta 1987 pa lahko nocoj podoživite ob dokumentarcu Od kapitala do kapitala: Države v času NSK.

En sam plakat je v zadrego spravil jugoslovanski režim in zadostoval za ukinitev Štafete mladosti, enega od osrednjih ritualov povojne socialistične Jugoslavije. T.i. Plakatna afera je izhodiščna tema dokumentarca Od kapitala do kapitala: Države v času NSK avtorice Polone Balantič; nocoj ga ob 20.55 lahko ujamete na prvem programu TV Slovenija.



Manj znano je, da je plakat skupine Novi kolektivizem, ki v osrednjem motivu citira nacistično sliko alegorije Tretjega rajha iz leta 1936 oblastne organe razhudil predvsem zato, ker je uradni komisiji in celo predstavnikom jugoslovanske armade v njej najprej ugajal, v napovedi filma opozarja Balantičeva. Prav tako je malo znano, da je bil plakat sprva zamišljen kot plakat, ki naj spremlja velikopotezno gledališko predstavo Gledališča sester Scipion Nasice, uvod v Štafeto mladosti leta 1987, s katerim pa bi kasneje gledališče skupaj z vojsko hodilo celo na gostovanja. Plakatna afera je potrdila realno moč umetnosti in umetniško ostrino skupin kolektiva Neue Slowenische Kunst.

Dokumentarni film Od Kapitala do kapitala – Države v času NSK je nastajal vzporedno z razstavo Moderne galerije o skupinah, ki so se leta 1984 povezale pod imenom Neue Sloweniche Kunst, leta 1992 pa z vzpostavitvijo ambasade NSK v Moskvi napovedale ustanovitev globalne umetniške države NSK v času. Že prepoved prvega javnega dejanja leta 1980 ustanovljene skupine Laibach, časovno prve NSK skupine, je napovedala umetniški fenomen, ki je oblast motil, ker ji je pokazal njen resnični obraz. Skozi projekte in anekdote film zabeleži ključne momente zgodbe o Neue Slowenische Kunst vse do Moskve, kjer poišče ruske sopotnike kolektiva v času moskovske ambasade in iz njih izzove priznanje, da se je prav v ambasadi NSK v Moskvi rodila sodobna ruska umetniška scena.

Kaj tedanji akterji počnejo 30 let kasneje?

Skozi dokumentarec se tako razkriva geneza sedanjega uspeha tedanjih akterjev. Paviljon države NSK v času je eden največjih uspehov letošnjega beneškega bienala, skupina Laibach z razprodanimi koncerti nastopa po svetu, z nastopom v Severni Koreji pa je predrla eno najbolj monolitnih meja, NSK pa bo s prvim umetniškim satelitom v režiji Dragana Živadinova premagal tudi zadnjo mejo, mejo med Zemljo in vesoljem.

In nenazadnje, razstava NSK: Od Kapitala do kapitala po velikem uspehu v moskovskem muzeju Garaža konec junija potuje v najpomembnejši muzej sodobne umetnosti in umetnosti 20. Stoletja v Evropi, v madridski muzej Reina Sofia.

A. J.