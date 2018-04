Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.7 od 6 glasov Ocenite to novico! V nasprotju z večino javnih prostorov v izjemno konservativnem muslimanskem kraljestvu kinodvorane v Savdski Arabiji ne bodo ločene po spolu. Foto: Reuters Načrte za razvoj zabavne industrije v prvi vrsti poganjajo gospodarski interesi. Savdska Arabija želi razvejiti svoje gospodarstvo, zmanjšati odvisnost od naftne industrije in ustvariti delovna mesta za mlade Savdijce. Foto: Reuters Na leto bi s prodajo vstopnic radi ustvarili milijardo dolarjev zaslužka. Foto: Reuters Bodoči multipleks bodo v Riadu slavnostno krstili s projekcijo Črnega panterja. Foto: IMDb Dodaj v

Savdska Arabija v aprilu odpira prvi kinematograf po 35 letih

Prvi predvajani film bo Črni panter

5. april 2018 ob 20:50

Riad - MMC RTV SLO, Reuters

18. aprila se bo v Riadu po več kot 35-letni prepovedi odprla prva kinodvorana. Ameriška veriga AMC Entertainment Holdings bo v naslednjih petih letih v Savdski Arabiji odprla do 40 novih kinodvoran.

V nasprotju z večino javnih prostorov v izjemno konservativnem muslimanskem kraljestvu kinodvorane v Savdski Arabiji ne bodo ločene po spolu. Čast prve projekcije bo pripadla Marvelovemu spektaklu Črni panter, poroča tiskovna agencija Reuters.

V konservativnem muslimanskem kraljestvu je bil še v sedemdesetih letih cel kup kinematografov, a so kleriki nato z intenzivno kampanjo prepričali oblasti, da so jih zaprle; to je bil odraz takrat bliskovito naraščajočega islamističnega vpliva v celotni arabski regiji.

Končni cilj je gospodarska rast

Umik prepovedi, ki so ga napovedali decembra lani, je del programa Vizija 2030, v okviru katerega namerava princ Mohamed bin Salman uvesti gospodarske in družbene reforme. "To je prelomen trenutek v razvoju kulturnega gospodarstva v kraljestvu," je decembra lani komentiral minister za kulturo Avad Alavad. "Odpiranje kinodvoran bo katalizator za gospodarsko rast in diverzifikacijo; z negovanjem večjega kulturnega sektorja bomo ustvarili nove službe, pa tudi obogatili izbiro zabave v deželi." Vizija 2030 predvideva, da bodo do izbranega leta porabo na področju kulture in prostega časa z 2,9 odstotka dvignili na šest odstotkov.



Prebivalci Savdske Arabije so sicer veliki potrošniki zahodnjaške popkulture in medijev; kljub prepovedi so hollywoodski filmi zelo gledani in so ljudje z njimi seznanjeni.

"Najlepša kinodvorana na svetu"

AMC-jev prvi kinematograf se bo odprl v finančni četrti kralja Abdulaha, v stavbi, ki je bila prvotno zgrajena za koncertno dvorano. V avditoriju bo približno petsto sedežev, ki bodo oblečeni v usnje; imel bo balkon in toaletne prostore v marmorju. Do sredine poletja bodo v istem multipleksu dodali še tri dvorane. "Mislim, da bo to najlepša kinodvorana na vsem svetu," je optimističen direktor AMC-ja Adam Aron. "Dramatična stavba je."

Ministrstvo napoveduje, da bo do leta 2030 v kraljestvu, kjer je ogromen del prebivalstva mlajši od 30 let, že 350 kinematografov s skupaj več kot 2.500 platni. Na leto bi s prodajo vstopnic radi ustvarili milijardo dolarjev zaslužka.

Kaj pa cenzura?

Na savdskoarabski trg bi rado prišlo še več ameriških kinooperaterjev, če bodo le lahko dobili vsa ustrezna dovoljenja, je potrdil predsednik ameriške zveze lastnikov kinodvoran John Fithian. Fithian se je decembra v Riadu sešel z vladnimi predstavniki, da bi skupaj določili, kakšne vrste vsebin se bodo sploh smele predvajati. Optimistično je prepričan, da bo dovoljena večina hollywoodskih filmov - čeprav bo treba nekatere vsaj malo prirediti.

Aron pričakuje, da bodo za Savdsko Arabijo primerne enake različice blockbusterjev, kot jih izvažajo v Dubaj in Kuvajt. "Hollywood je že zdavnaj dojel, na kaj je občutljiv Bližnji vzhod, in se temu tudi prilagodil. Vsi veliki studii predvajajo svoje filme po celotni regiji."

Veriga Six Flags Entertainment je pred kratkim napovedala, da bodo v Riadu odprli zabaviščni park, septembra pa bo prvič v zgodovini v državi nastopil tudi Cirque du Soleil; podjetje, ki ima cirkuški kolektiv v lasti, bo v prihodnosti v Savdski Arabiji gostovalo tudi z Disneyjevimi predstavami na ledu.

