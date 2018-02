Vizija Savdske Arabije - več zabave, več denarja

Milijarde evrov za razvoj zabavne industrije

23. februar 2018 ob 16:59

Riad - MMC RTV SLO

Savdska Arabija bo v letu 2018 priredila 5000 koncertov, festivalov in drugih zabavnih dogodkov, kar je enkrat več kot lani. Tako skušajo Savdijci privabiti turiste in razvejiti svoje gospodarstvo.

Zabavni dogodki pa ne bodo namenjeni zgolj privabljanju tujih gostov. Več kot očitno je, da si koncertov in drugih družabnih dogodkov želi tudi domače prebivalstvo konservativnega muslimanskega kraljestva - Savdijci naj bi v tujini za zabavo namreč vsako leto porabili okoli 20 milijard dolarjev. Z bolj sproščenim in odprtim pristopom do zabavnih dogodkov Savdska Arabija želi, da bi bogati Savdijci več denarja zapravljali na domačih tleh.

Ahmed Al Hatib, predsednik savdskega državnega organa za splošno zabavo (GEA), je po poročanju Reutersa napovedal, da bo Savdska Arabija v naslednjem desetletju za razvoj zabavne in kulturne infrastrukture namenila 52 milijard evrov - med drugim bodo zgradili tudi operno hišo, ki bo predvidoma končana leta 2022. Investicije naj bi k bruto domačemu proizvodu Savdske Arabije dodale nekaj manj kot 4 milijarde evrov letno, do leta 2030 pa naj bi razvoj zabavne industrije ustvaril 224 tisoč novih delovnih mest.

Hatib je ob tem dodal, da si želijo spremeniti tok migracij - veliko bogatih Savdijcev namreč ob koncu tedna redno zahaja v liberalnejše bližnje države. "Obljubljam, da se bodo migracije preusmerile in da bodo prebivalci Dubaja, Kuvajta in Bahrajna prihajali v Savdsko Arabijo," je povedal Hatib.

"Letos bomo v Savdski Arabiji priredili vznemirljive in odmevne dogodke," je še povedal predsednik državnega organa za splošno zabavo in dodal, da bodo oblasti zabavne dogodke prirejale v 56 mestih. "Ustvarjali bomo tudi krajevne dogodke z domačimi vsebinami. Skoraj 80 odstotkov dogodkov bo namenjenih celotnim družinam," je še razkril Hatib.

Manjšanje odvisnosti od nafte

Načrte za razvoj zabavne industrije v prvi vrsti poganjajo gospodarski interesi. Savdska Arabija želi razvejiti svoje gospodarstvo, zmanjšati odvisnost od naftne industrije in ustvariti delovna mesta za mlade Savdijce.

Vizija 2030, v okviru katere savdski princ Mohamed bin Salman uvaja gospodarske in družbene reforme, predvideva, da bodo domači prebivalci v naslednjih letih za domače kulturne in zabavne dogodke namenjali 6 odstotkov svojih prihodkov, kar je skoraj enkrat več, kot za zabavo namenjajo danes.

V sklopu Vizije 2030 je Savdska Arabija konec lanskega leta umaknila tudi prepoved kina, ki je veljala kar 35 let. Prvi kinematografi bodo za javnost odprti že marca, do leta 2030 pa nameravajo v državi odpreti več kot 300 kinodvoran. Oblasti so napovedale tudi razvoj počitniških središč na petdesetih otokih, ki ležijo ob obali Rdečega morja, in gradnjo mesta, v katerem bodo postavili igrišča za golf, dirkališča in zabaviščni park znane ameriške verige Six Flags.

Reforme pa Savdska Arabija uvaja tudi na drugih področjih. Tako bodo lahko Savdijke od junija naprej samostojno vozile avtomobile. Že septembra lani pa so oblasti več sto ženskam dovolile vstopiti na stadion v Riadu, kjer večinoma potekajo nogometne tekme, s čimer so zaznamovale državni praznik.

Mnenja o reformah v vedno bolj odprti Savdski Arabiji vseeno ostajajo različna. Savdski minister za kulturo in obveščanje je tako poudaril, da gradnja opere krši pravila Vrhovnega urada za kulturo. Postopno sproščanje spolne segregacije in odpravljanje omejitev je v konservativni državi tudi sicer naletelo na mnogo neodobravanja, vendar pa so javni ugovori v zadnjem času potihnili, saj je bilo v preteklih mesecih več kritikov aretiranih.

M. Z.