Slovenska filma Playing Men in Družina nadaljujeta festivalsko pot: tokrat na Crossing Europe v Linzu v Avstriji

27. april 2018 ob 16:20

Linz - MMC RTV SLO, STA

V sklopu 15. festivala Crossing Europe v Linzu v Avstriji se bosta danes predstavila dokumentarna filma - večkrat nagrajena Družina režiserja Roka Bička in Playing Men režiserja in scenarista Matjaža Ivanišina.

Festivala se udeležujeta tudi oba režiserja.

V konkurenci 11 filmov tekmovalnega programa

Družina je nominirana v konkurenci 11 filmov tekmovalnega dokumentarnega programa. Bičkov film bodo prikazali danes in v nedeljo, so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC).

Ivanišinov Playing Men pa bo predstavljen v sekciji Prihodnje generacije evropskih filmskih ustvarjalcev, ki poteka v sodelovanju z iniciativo Cinema Next Europe. Skupno se bo v tej sekciji predstavilo 11 filmov, Playing Men pa bo na ogled danes in v soboto.

Zgodba filma Playing Men sledi snemanju dokumentarnega filma o moških in igri. Režiser zapade v ustvarjalno krizo, nato začne okolico doživljati kot del igre. Spomini iz otroštva in podobe iz nedokončanega projekta se pomešajo v odo o absurdnosti.

Film je prejel že številne nagrade, med drugim vesno za najboljši dokumentarni film na 20. festivalu slovenskega filma v Portorožu in nagrado Georges de Beauregard na 28. mednarodnem filmskem festivalu FID v Marseillu, kjer je doživel tudi svetovno premiero.

Playing Men vzbudil pozornost Francozov

Nagrada za podporo francoski distribuciji Entrevues Belfort je pred kratkim tudi obrodila sadove - producentka Marina Gumzi iz produkcijske hiše Nosorogi je namreč podpisala pogodbo s francoskim distributerjem Shellacom, ključnim za distribucijo avtorskega filma v Franciji. Francoska javnost si bo film lahko ogledala še letos, v maju pa bo prikazan na več festivalih v tujini.

Družina je resničnostni film, ki zajema obdobje desetih let življenja osrednjega lika in ni na sledi senzacijam, temveč občutjem. Prejemnik vesne na 20. festivalu slovenskega filma za najboljši celovečerni film je nastal v produkciji Cvinger filma, Zavoda za kulturne dejavnosti, v njem pa nastopajo Matej Rajk, Nia Kastelec, Barbara Kastelec, Alenka Rajk, Mitja Rajk, Boris Rajk, Ivka Gruden, Emanoela Škulj, Robert Krese, Aleksej Kastelec, Estera Dvornik in Gabrijela Simetinger.

Observacijski dokumentarni film je zmagal tudi na lanskem tednu kritike v Locarnu in je prva slovensko-avstrijska koprodukcija, ki sta jo finančno podprla SFC in Avstrijski filmski inštitut. Na začetku maja ga bodo prikazali tudi na Dok Fest v Münchnu v sklopu programa Best of Fests.

Festival Crossing Europe v Linzu poteka od 25. do 30. aprila. Letno ga obišče okoli 23.000 filmoljubcev.

N. Š.