To noč prihaja vrhunec sezone filmskih nagrad, Oskarji

Bo Dežela La La upravičila vlogo favorita?

26. februar 2017 ob 14:47

Los Angeles - MMC RTV SLO/STA

Ameriška akademija filmskih umetnosti in znanosti bo danes ponoči v Los Angelesu podelila nagrade oskar, z vami bomo bedeli tudi v MMC-jevi kulturni redakciji.

Največji favorit je muzikal Dežela La La, ki ima rekordnih 14 nominacij, med njimi za najboljši film, režijo in fotografijo. Svečano podelitev, ki je 89. po vrsti, bo v hollywoodskem gledališču Dolby vodil komik Jimmy Kimmel.

Po lanskih kritikah, da je akademija "preveč bela", je letos sestava njenih 6.687 članov z volilno pravico rasno in spolno bolj raznolika. Prav tako je v skoraj vseh igralskih kategorijah nominiran vsaj en temnopolti igralec oziroma igralka.

Dežela La La ima sicer največ nominacij, a ob podelitvi, tudi glede na minule uspehe filma, ki se naslanja na tradicijo muzikala, potekajo številne razprave, ali je film režiserja Damiena Chazella resnično vrhunec lanske filmske bere. Tudi glede oskarjev za igro so mnenja deljena.

Kritiki glavni igralki Emmi Stone sicer pripisujejo največ možnosti za osvojitev oskarja, njen soigralec Ryan Gosling pa naj bi ostal praznih rok v konkurenci Denzela Washingtona (Fences) ter Caseyja Afflecka (Manchester by the Sea). Poleg omenjenih sta v kategoriji najboljše moške glavne vloge nominirana še Andrew Garfield (Greben rešenih) in Viggo Mortensen (Kapitan fantastični).

Emma Stone se bo morala v ženski kategoriji za oskarja kosati z dobitnico zlatega globusa Isabelle Huppert (Ona), Natalie Portman (Jackie) ter Ruth Negga (Loving) in Meryl Streep (Neslavno slavna Florence).

Po osem nominacij sta požela vesoljska drama Prihod ter Mesečina, šest pa so si jih prislužili Manchester by the Sea, Lev in Greben rešenih. Vsi so v igri za najboljšega, skupaj s filmi Skriti faktorji, Za vsako ceno in Dežela La La.

Oskarja med režiserji lahko prejmejo Chazelle, Mel Gibson (Greben rešenih), Denis Villeneuve (Prihod), Barry Jenkins (Moonlight) in Kenneth Lonergan (Manchester by the Sea).

Med nominirani za tujejezične oskarje so nemški film Toni Erdmann (ta velja za favorita), iranski Trgovski potnik, švedski Mož z imenom Ove, danski Land of Mine ter avstralski Tanna.

A. K.