Umrl je Michael Nyqvist, znan iz ekranizacije trilogije Millennium

Švedski igralec je umrl pri starosti 56 let

28. junij 2017 ob 10:06

Stockholm - MMC RTV SLO

Poslovil se je švedski igralec Michael Nyqvist, ki je upodobil novinarja Mikaela Blomkvista v filmu Dekle z zmajskim tatujem in še dveh delih (Dekle, ki se je igralo z ognjem in Dekle, ki je dregnilo v osje gnezdo) trilogije Millenium. Filme so v letu 2009 posneli po romanih Stiega Larssona.

Novico o smrti Michaela Nyqvista je "z globoko žalostjo" sporočil predstavnik družine, ki je dejal, da je bil Nyqvist "eden najbolj spoštovanih in udejanjenih igralcev na Švedskem," poroča BBC.

Poleg trilogije Millenium ga je bilo mogoče videti tudi v hollywoodskih produkcijah, kot je Misija: Nemogoče - protokol duh, v kateri je leta 2011 upodobil zlodeja Kurta Hendricksa. Prav tako v vlogi vodilnega zlobnega lika Vigga Tarasova je igral v seriji John Wick ob Keanu Reevesu.

Nyqvistova družina je sporočila, da se je po enoletnem boju z rakom na pljučih tiho poslovil v torek v starosti 56 let, obdan z družinskimi člani. V izjavi za javnost so zapisali še, da so njegovo ljubezen do umetnosti "občutili vsi, ki so imeli priložnost sodelovati z njim". "Michaelova veselje in strast sta bila nalezljiva za tiste, ki so ga poznali in ljubili. Njegovega šarma in karizme ne gre zanikati." Za seboj je pustil "veliko praznino," so še dodali družinski člani.

Več sledi ...

P. G.