V Kinodvorovi Galeriji si lahko do konca junija ogledate tudi razstavo Pljunek na papir, na kateri Martin Ramoveš predstavlja risbe in zgodborise za animacije v filmu Glasba je časovna umetnost 2, LP film Buldožer – Pljuni istini u oči. Foto: Kinodvor "Gimme Danger je bolj esej kot dokument. Je naše ljubezensko pismo morda najboljši skupini v zgodovini rocka, ki predstavi njihovo zgodbo, njihove vire navdiha in njihov vpliv, vključno z nekaterimi še nikoli prej videnimi posnetki in fotografijami. Kot Stoogesi in njihova glasba je tudi Gimme Danger nekoliko divji, razpuščen, čustven, zabaven, prvinski in prefinjen na najbolj robat način," je o filmu, ki je svetovno premiero doživel na festivalu v Cannesu, zapisal režiser Jim Jarmusch. Foto: Kinodvor Modri žamet, ki ga je režiser opisal kot "sanje o čudnih željah, zavite v detektivsko zgodbo", je ob svojem prihodu v kinodvorane dodobra razburil kritike in občinstvo, danes pa velja za kultno klasiko in enega ključnih filmov osemdesetih let. Foto: Kinodvor

Uvod v Kinodvorišče z Buldožerji, "finale" dvojček z Lynchem

Vmes še Končni obračun in zgodba o The Stooges

20. junij 2017 ob 12:42

Ljubljana - MMC RTV SLO

Začenja se Kinodvorišče, zdaj že tradicionalni letni kino v atriju Slovenskih železnic, s katerim Kinodvor odpira letošnjo sezono projekcij kina na prostem.

Na drevišnjem odprtju bodo ob 21.30 predvajali dokumentarec Varje Močnik Glasba je časovna umetnost 2, LP film Buldožer - Pljuni istini u oči, v katerem člani skupine Buldožer, njihovi prijatelji in oboževalci obujajo spomine. Njihova pričevanja se prepletajo s fiktivnimi prizori, slikovnim materialom s plošče, arhivskim gradivom in animacijami, vse skupaj pa ustvarja svež in surrealističen film, ne samo o legendarnem albumu, ampak tudi o aktualni družbi in času. Projekciji bosta sledila pogovor z ustvarjalci filma, ki ga bo krmarila Pia Nikolič, ter afterparty, kjer bo za pozno-nočne glasbene viže skrbel Oskar model.

Že dan po odprtju, v sredo, 21. junija, bodo začeli z rednim predvajanjem najnovejšega filma prvega moža sodobnega britanskega žanra in stalnice Kinodvorovih Noči grozljivk Bena Wheatleyja (Spisek za odstrel, Turista), ki se z retro "streljačino" Končni obračun, polno značilnega obešenjaškega humorja, tokrat poklanja bogati tradiciji akcijskih filmov in krimičev sedemdesetih let.

Od 27. junija naprej bodo na svoj račun prišli oboževalci ene najbolj vplivnih rock skupin vseh časov, The Stooges: duhoviti, nalezljivo fanovski dokumentarec Gimme Danger v režiji Iggyjevega dolgoletnega prijatelja in sopotnika Jima Jarmuscha je svetovno premiero doživel na lanskem festivalu v Cannesu. Za glasbo po filmu bo poskrbel jahač plošč Bigor.

30. junija pa si boste lahko ogledali prav poseben filmski dvojček. Najprej bo ob 19.00 v Dvorani predvajana 35-milimetrska kopija Modrega žameta, enega ključnih filmov osemdesetih let, ki ga je režiser David Lynch opisal kot "sanje o čudnih željah, zavite v detektivsko zgodbo". Ob 21.30 pa bo na Kinodvorišču sledila še projekcija impresionističnega, poetičnega dokumentarca Ponovni pogled na Modri žamet, ki ponuja intimen vpogled v zakulisje snemanja te kultne Lyncheve mojstrovine. Režiser Peter Braatz ga je označil za "meditacijo o filmu" in ga primerjal s potovanjem, na katerem odkrivamo dolgo zakopani zaklad. Od 30. junija bo v Kinodvorovi Galeriji na ogled tudi razstava fotografij s snemanja omenjenega dokumentarca.

Filmi so na Kinodvorišču predvajani v izvornem jeziku s slovenskimi podnapisi. Projekcije se vsak dan pričnejo ob 21.30. Vhod na Kinodvorišče je skozi Dvorano Kinodvora, v primeru dežja pa je projekcija ob isti uri v Dvorani. Vstop na večerna druženja na Kinodvorišču je prost. Kinodvorišče omogoča Zavarovalnica Triglav, pokrovitelj Kinodvora.

V Kinodvoru bodo projekte kina na prostem nadaljevali skozi vse poletje. Med 5. in 29. julijem bo v soorganizaciji z Ljubljanskim gradom potekal Film pod zvezdami. Od 22. do 24. avgusta bodo s filmskimi klasikami že četrtič na Letnem kinu na Kongresnem trgu, od poletja pa se bodo 1. in 2. septembra poslovili s Filmom na ulici na Šolskem igrišču v Zalogu.

A. K.