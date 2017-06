V zadnjem hipu odpuščena režiserja filma o Hanu Solu

Film, ki je do polovice že posnet, se je znašel na prepihu

21. junij 2017 ob 12:42

Los Angeles - MMC RTV SLO

"Ustvarjalna razhajanja" so ponavadi generično pojasnilo, ki ga dobimo, kadar velik hollywoodski studio odpusti režiserja kakega blockbusterja. A zdi se, da je prav to "odneslo" Phila Lorda in Christopherja Millerja, režiserja zgodbe iz sveta Vojne zvezd, ki bo tematizirala mladost Hana Sola.

The Hollywood reporter navaja neimenovane vire blizu produkciji, češ da se vizija in slog režiserskega tandema preprosto preveč razlikujeta od idej Lawrenca Kasdana, legendarnega scenarista te in drugih franšiz (med drugim je spisal filma Imperij vrača udarec in Sila se prebuja). Kasdan je v sodelovanju s svojim sinom Jonom napisal tudi scenarij za še nenaslovljeni film o Hanu Solu, ki je trenutno še napovedan za naslednje leto.

Lord in Miller - kritiško hvalo in odobravanje publike sta si prislužila z z animacijo Lego film ter z adaptacijo 21 Jump Street - sta domača predvsem v komedijah in improvizaciji, Kasdanu pa je ljubše, če se režiserji in zasedba strogo držijo predvidenega scenarija. Pristopi so se najbolj očitno razhajali ravno pri ključnem vprašanju: kako interpretirati lik Hana Sola, še poroča "poznavalec situacije". "Ljudje morajo razumeti, da Han Solo ni komičen lik. Sarkastičen in sebičen je."

Trenja so se menda začela že v prvih snemalnih dneh, februarja, a sta režiserja predvidevala, da se bo vse skupaj na koncu uredilo. Producentka in vodja podjetja Lucasfilm Kathleen Kennedy je podprla svojega dolgoletnega sodelavca, ki je imel pred očmi čisto specifično upodobitev protagonista in ton celega filma.

Lorda in Millerja, ki sta se z družinama za čas produkcije preselila v London, je odpoved menda ujela nepripravljena. Snemanje so nedavno prekinili, da bi pregledali že posneti material in "razčistili nesoglasja".

Klišeji včasih držijo

"Na žalost se najina vizija in način dela ne ujemata z vizijo najinih partnerjev pri tem projektu. Ponavadi ne marava krilatice o "ustvarjalnih razhajanjih", a v tem primeru je resnična," sta zdaj že nekdanja režiserja zapisala v svojo izjavo. "Ponosna sva na izjemno, vrhunsko delo najine ekipe in igralske zasedbe."

Kdo ju bo zamenjal?

Podjetje Lucasfilm, ki je v lasti studia Disney, menda že pospešeno išče zamenjavo, čeprav na to temo seveda ne dajejo nobenih izjav. V igri so, spet po poročanju neimenovanih virov za omenjeni časnik, različna imena, od Rona Howarda do Joeja Johnstona (Jumanji) in celo samega Kasdana, ki ima tudi režijske izkušnje (The Big Chill, Silverado). (Je pa res, da pravila ceha režiserjev prepovedujejo, da bi eden od drugih članov ekipe prevzel mesto odpuščenega režiserja, razen če gre za kratkoročno rešitev v krizi.)

Brez milosti

Ob tem velja omeniti, da bi pri Lucasfilmu glede na Lordove in Millerjeve dosedanje projekte lahko predvideli, da njun "ton" ni ravno v skladu z resnobno dikcijo Vojne zvezd. pa tokrat niti ni prvič, da je studio Disney v zvezi s svojo najdragocenejšo franšizo sprejel drastične odločitve. Lani poleti so ob stran potisnili režiserja Garetha Edwardsa in dodatna snemanja le pet mesecev pred premiero za spektakel Rogue One zaupali Tonyju Gilroyu. No, film se je nato izkazal za silno kritično in finančno uspešnico.

Podobno kot že Rogue One bo tudi "Han Solov film" samostojna zgodba, postavljena v čas neposredno pred dogodki v Novem upanju, prvem delu izvirne trilogije Georgea Lucasa.

A. J.