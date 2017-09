Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Peter Bratuša je prizore s Katarino Čas in Jurijem Zrnecem posnel kar v svojem stanovanju. Foto: Žiga Živulović jr. / BoBo Sorodne novice Na snemanju novega slovenskega filma Prebujanja Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Video: Prihajajo Prebujanja - doživeti krizo srednjih let in ostati živ

Dilema, na pragu katere se lahko znajde vsak

4. september 2017 ob 13:33

Ljubljana - MMC RTV SLO

Konec oktobra na filmska platna prihaja slovenska celovečerna drama Prebujanja, ki jo opisujejo kot "prepričljivo in na trenutke pretresljivo zgodbo treh parov na pragu štiridesetih, ki jih počasi zalezuje kriza srednjih let".

V filmu, ki je nastal pod režijsko taktirko Petra Bratuše, bomo lahko spremljali pare Jano Zupančič in Primoža Pirnata, Sašo Pavlin Stosić in Sebastiana Cavazzo ter Katarino Čas in Jurija Zrneca, ki bodo nastopili v vlogah glavnih glavnih oseb.

Robert (Cavazza) se je pravkar ločil in preselil na svoje. K njemu se priseli njegova študentka Jana (Stosić), ki mu vedno bolj narekuje svoj hišni red. Kadar se poskusi upreti, ga preglasi s svojimi zvijačami "lolite". Uspešnega fotografa Marcela (Zrnec) sredi noči prebudi telefonski pogovor žene Ule (Čas), iz katerega razbere, da bodo fotografije, katerih avtorica je, razstavljene na pomembni razstavi. Uprizori eno od svojih sarkastičnih predstav, ki se konča s prepirom. Jonas (Pirnat) in Karmen (Zupančič) se po dvajsetih letih srečata na Marcelovi razstavi. Ogenj, ki je včasih gorel med njima, se spet razplamti in skupaj se znajdeta v hotelski sobi. Vseh šest glavnih junakov pa poveže zadnji presenetljivi prizor filma ...

Vseh šest osrednjih likov na videz mučijo drugačne težave - eden od njih se znajde v razmerju s četrt stoletja mlajšim dekletom, drugi se spopada z zatonom lastne kariere, tretji sreča ljubezen izpred dvajsetih let ... – v resnici pa se vsi ukvarjajo z istim pomembnim vprašanjem: kako naprej? Na kakšen način se bodo spopadli z dilemo, na pragu katere se v določenem obdobju življenja lahko znajde vsak od nas, si bodo gledalci na slovenskih filmskih platnih lahko ogledali od 26. oktobra. Ekipa ustvarjalcev filma, ki je po njihovih besedah namenjen "tako tistim, ki jih obdobje tovrstnega odraščanja še čaka, kot tudi tistim, ki so to prebujanje že doživeli in ostali živi", pa je prejšnji konec tedna za pokušino na splet in v svet poslala napovednik, ki ga prilagamo spodaj.

A. K.