Wes Anderson z muzikalom o času po drugi svetovni vojni

Sicer je bila glasba, poleg še pomembnejšega dodelanega vizualnega sloga in prepoznavne barvne palete seveda, vselej pomemben del filmov Wesa Andersona, v naslednjem režiserjevem projektu pa ji bo namenil še večjo vlogo. Ameriški cineast se po Otoku psov vrača k igranemu filmu in kot gredo govorice, naj bi se prvič v karieri lotil muzikala.

Ljubitelji režiserja filmov, kot so Budapest hotel, Kraljestvo vzhajajoče lune, Veličastni Tenenbaumovi in Življenje pod vodo, so sicer vajeni nekajletnega premora med Andersonovimi projekti, v tem primeru pa bodo tega najverjetneje dočakali nekoliko prej. Njegova dobro sprejeta animirana zgodba Otok psov, ki jo je letos premierno predstavil na Berlinalu, je komaj dobro prišla v kinemaotgrafe – slovensko občinstvo je film dočakalo v sklopu programa Kinodvora Film pod zvezami, v redno distribucijo pa žal ni prišel –, ko se Anderson po poročanju francoskih medijev že pripravlja na nov projekt.

Snemanje naj bi se začelo na začetku prihodnjega leta, predvidoma februarja, kar pomeni, da lahko podobnosti o filmu pričakujemo v naslednjih tednih. Sicer pa za zdaj ni veliko znanega, le to, da se bo preizkusil v novem žanru, zgodba pa naj bi se odvijala v Franciji takoj po drugi svetovni vojni.



Premisa zgodba torej ostaja skrivnost, znan pa je kraj snemanja – za kuliso bo Andersenu tokrat služilo francosko historično mesto Angoulême. Da se je odločil svoj naslednji film posneti v Franciji, ni zares presenečenje, saj režiser tam biva že nekaj časa in tudi sicer rad spregovori o naklonjenosti, ki jo čuti do države.

Uganka ostaja tudi igralska zasedba filma, čeprav je orise do neke mere mogoče uganiti, saj režiser svoje vizualno dodelane zgodbe najraje pripoveduje s preverjeno zasedbo, s katero je že sodeloval. Pred svoje barvite in simetrične kulise tako rad postavlja Billa Murrayja, Owna Wilsona, Frances McDormand, Edwarda Nortona in druga zveneča imena, vendar pa bo v primeru muzikala igralska zasedba odvisna tudi od njihovih pevskih sposobnosti.

Na Dunaju razstava po Andersenovem okusu

Naslednji mesec bo Anderson svoj pečat pustil na Dunaju, natančneje v tamkajšnjem Umetnostnozgodovinskem muzeju (Kunsthistorisches Museum), kjer se bo prvič predstavil kot kustos in z ženo Juman Malouf pripravil izbor del iz ene najpomembnejših likovnih zbirk na svetu. Podrobnosti, kakšno razstavo lahko pričakujemo septembra na Dunaju, še ni, povedali so le, da bodo na ogled dela iz slikarske galerije, zbirke egipčanske umetnosti, antičnih del, zbirke glasbil in orožja, pa tudi numizmatične zbirke. Na ogled bodo tudi kočije in sani, eksponati iz gledališkega muzeja itd.

Po Dunaju, kje bo na ogled od 9. septembra do 20. januarja, se bo razstava del po Andersenovem izboru preselila še v Benetke. V prostorih Pradove ustanove (Fundazione Prada) bo odprta tudi v času tamkajšnjega filmskega festivala – in sicer med 11. majem in 24. novembrom 2019.

