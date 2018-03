Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Dvakrat je bil nominiran za nagrado emmy za svojo vlogo Winchesterja, vdanega bralca poezije in poznavalca klasične glasbe, v eni najbolj priljubljenih TV seriji iz sedemdesetih in osemdesetih let dvajsetega stoletja M*A*S*H. Foto: Wikipedia/IMDb Bil je nežni narator filma Lepotica in zver, podli načelnik Rattclife v filmu Pocahontas, zlobni genij Dr. Jumba Jookiba v Lilo&Stitch in tudi Archdeacon v Notredamskem zvonarju. Foto: IMDb Sorodne novice Umrl zvezdnik serije MASH Dodaj v

Zbogom, major Winchester: umrl je igralec David Ogden Stiers

Najbolj znan po vlogi v seriji M*A*S*H

5. marec 2018 ob 10:29

Oregon - MMC RTV SLO

Umrl je ameriški igralec David Ogden Stiers, najbolj znan kot major Charles Emerson Winchester III iz TV serije M*A*S*H, so sporočili iz njegove agencije.

"Edino, kar je presegalo njegov talent, je bilo njegovo srce," so zapisali v agenciji MKC Talent Agency.

Njegova največja vloga je bila v TV seriji M*A*S*H

Rodil se je v Peorii, v Illinoisu, leta 1942. Dvakrat je bil nominiran za nagrado emmy za svojo vlogo Winchesterja, vdanega bralca poezije in poznavalca klasične glasbe, v eni najbolj priljubljenih TV-seriji iz sedemdesetih in osemdesetih let dvajsetega stoletja M*A*S*H. Ameriška protivojna satira je občinstvo in kritike navduševala enajst sezon, od leta 1972 pa vse do 1983. Zadnja epizoda je z več kot 100 milijoni gledalcev dosegla najvišjo gledanost v dotedanji zgodovini TV serij.

M*A*S*H je nastala po istoimenskem filmu iz leta 1970, ki ga je režiral Robert Altman po romanu Richarda Hookerja. V središču zgodbe so zdravniki, ki med korejsko vojno s humorjem in satiro premagujejo vojne dneve, polne poškodb, ran in smrti. Stiers se je pridružil zasedbi leta 1977, po odhodu igralca Larryja Linvilla.

Cele generacije otrok ga poznajo kot glas iz Disneyevih klasik

Po zaključku serije je ostal na televizijskih zaslonih, v miniseriji North & South in televizijskih filmih Perry Mason. Otroci pa že desetletja odraščajo ob njegovem glasu iz Disneyjevih klasik. Bil je nežni narator filma Lepotica in zver, podli in pohlepni načelnik Ratcliffe v filmu Pocahontas, zlobni genij Dr. Jumba Jookiba v Lilo&Stitch in tudi Archdeacon v Notredamskem zvonarju.

Poleg v filmski se je uveljavil tudi v glasbeni umetnosti, kot dirigent newportskega simfoničnega orkestra. "Bil je velikodušen, ljubeč in navdihujoč. Prizadevali si bomo ohranjati njegov duh v vseh naših prihodnjih nastopih," je sporočil predstavnik newportskih simfonikov.

Spolno usmerjenost je večino življenja skrival

Leta 2009 je javnosti razkril, da je homoseksualec. Za ABC News je takrat razložil, da je svojo spolno usmerjenost toliko časa skrival zaradi strahu pred posledicami na njegovo delo. Homoseksualnost je bila namreč v obdobju njegove največje slave še problematična za ameriške televizijske programe, opredeljene kot do družin prijazne.

Njegova igralska kolegica Loretta Swit, ki je v seriji M*A*S*H igrala jezno medicisko sestro “Hot Lips,” se ga spominja kot "čudovite osebe, fenomenalnega glasbenika in ljubega, sramežljivega prijatelja, ki me je klical Letitia. Delati z njim je bila dogodivščina.”

David Ogden Stiers je umrl v soboto za posledicami raka na mehurju.

N. Š.