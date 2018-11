Avla ministrstva za kulturo je postala glasbena poslušalnica

Izbor so pripravili v sodelovanju z Radiem Slovenija in SIGIC-em

12. november 2018 ob 20:06

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Minister za kulturo Dejan Prešiček je danes v nagovoru pohvalil zaposlene, da so pripombo, da bi bilo dobro, če bi se na kulturnem ministrstvu slišala glasba, vzeli resno in zamisel nadgradili z glasbeno poslušalnico.

V sodelovanju z Radiem Slovenija in glasbenoinformacijskim centrom SIGIC so pripravili izbor kakovostne slovenske glasbe in evropskih klasikov v izvedbi slovenskih orkestrov, komornih ansamblov, solistov in dirigentov.

Vsak dan med pol sedmo in sedemnajsto uro

V avli ministrstva za kulturo bo tako odslej mogoče prisluhniti glasbi, ki bo, kot je na predstavitvi glasbene poslušalnice poudaril kulturni minister, spomnila obiskovalce, da so v hiši kulture. Obenem bodo posnetki prosto dostopni za individualno poslušanje pred vhodom v veliko sejno sobo, vsak dan med pol sedmo in sedemnajsto uro.

Glasbena poslušalnica tako v avli ministrstva dopolnjuje razstave in knjigobežnico, kar po ministrovih besedah obiskovalcem sporoča, da so na kulturnem in ne na gospodarskem ministrstvu.

Glasbeni izbor je žanrsko in časovno obsežen

Kot je poudarila Mojca Menart, vodja založniške dejavnosti ZKP RTV Slovenija, ki je poskrbela za glasbeni izbor, "projekt predstavlja majhen korak za ministrstvo in velikega za Slovenijo". Glasbeni izbor je tako v žanrskem kot časovnem smislu obsežen. Na voljo so tako posnetki iz antologij, npr. operne – Zlitje stoletij, antologije Klasika, dela lani preminulega violinista Dejana Bravničarja –, kot tudi najnovejši posnetki, zajeti denimo z albumov skladateljice Nine Šenk in slovenskih zborov.

Na ministrstvu želijo s projektom omogočiti javno dostopnost arhiviranih kakovostnih slovenskih glasbenih del in promovirati zakonito uporabo glasbe. Prej so pridobili potrebna dovoljenja upravljavcev avtorskih pravic ter pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov, tudi za dnevno predvajanje glasbe, so zapisali na ministrstvu.

"Slovenci premalo spoštujemo svojo glasbo"

O avtorskih pravicah in pomenu zakonite uporabe glasbe sta spregovorila predsednik nadzornega odbora Združenja SAZAS Pavel Mihelčič in direktor IPF-a Viljem Marjan Hribar. Mihelčič je menil, da Slovenci premalo spoštujemo svojo glasbo. Kot je poudaril, je glasba razkošje, ki so ga nekoč znali plačati, danes pa, ker je na razpolago vsem, do nje nimamo več pravega odnosa.

Slovenija v vrhu piratstva

Hribar je opozoril na problem piratstva. Po podatkih mednarodne organizacije Muso, naj bi bilo lani v Sloveniji več kot 42 milijonov primerov nezakonitega predvajanja glasbe, kar državo uvršča v sam vrh piratstva. Po njegovem mnenju bi bolj kot represija pomagal premik v družbeni zavesti oziroma preskok v glavah, da je kraja glasbe enaka prisvajanju drugih stvari in kaže na nespoštovanje do kreativnega dela ustvarjalcev.

Kot napovedujejo na ministrstvu, bo v nadaljevanju mogoče prisluhniti tudi posnetkom kakovostne popularne glasbe ter glasbenim delom, ki jih ministrstvo sofinancira iz javnih razpisov in katerih avtorji bodo želeli, da je njihovo delo javno dostopno tudi v poslušalnici ministrstva.

