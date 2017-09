Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Na sliki je inštalacija Beethovnova trobenta (z ušesom) ameriškega umetnika Johna Baldessarija (lani je bila razstavljena v pariški Filharmoniji). Foto: EPA Sorodne novice Beethovnova Eroica, najimenitnejša simfonija vseh časov Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Beethovnov boj z gluhoto bo tema novega muzeja

Na Dunaju je posejanih več hiš, kjer je prebival veliki skladatelj

5. september 2017 ob 09:01

Dunaj - MMC RTV SLO, STA

V avstrijski prestolnici bodo konec novembra odprli novi muzej, posvečen nemškemu skladatelju Ludwigu van Beethovnu (1770-1827). Urejen bo v eni od ducata hiš, v katerih je skladatelj prebival na Dunaju.

Muzej, ki bo deloval pod okriljem Muzeja Dunaja, bo imel prostore na Probusgasse 6 v dunajskem okrožju Döbling.

Hišo na Probusgasse 6 je leta 1967 je odkupilo mesto Dunaj, pozneje so v njej uredili spominske prostore, posvečene Beethovnu. Zdaj so jih prenovili za potrebe novega muzeja. projekt je bil "tažak" 750 tisoč evrov. "Zdaj bo v hiši nekaj večjega, prvi pravi Beethovnov muzej," so bile besede direktorja Muzeja Dunaja Mattija Bunzla.

Nemoč in jezo prelil na papir

Beethoven naj bi v hiši napisal tudi svoj znameniti Heiligenstädter Testament - pismo ki ga je leta 1802 namenil svojima bratoma, Carlu in Johannu, ki pa ga ni nikoli odposlal. V njem je izrazil obup nad svojo vedno bolj napredujočo gluhoto; dokument je shranil med svoje osebne papirje in ga ni najverjetneje nikoli nikomur pokazal. odkrili so ga šele po njegovi smrti. Zgodba umetnikove postopne izgube sluha bo tudi osrednja tema razstave v muzeju.

V avstrijski prestolnici sta sicer pod okriljem Muzeja Dunaja urejeni še Beethovnovi stanovanji v hiši Pasqualati na Mölkerbastei in Eroichaus v Oberdöblingu.

Beethoven se je rodil v Bonnu v glasbeni družini. Od leta 1782 je v Bonnu delal kot organist, čembalist in violinist. Od leta 1792 je na Dunaju študiral pri Josephu Haydnu, Johannu Georgu Albrechtsbergerju in Antoniu Salieriju.

Do leta 1800 je pisal predvsem za klavir, nato je sledilo obdobje simfonij. Imel je vedno večje težave s sluhom, leta 1818 je dokončno oglušel, a je kljub temu tudi po tem komponiral. Zadnjo, znamenito 9. simfonijo, je napisal že povsem gluh.

Poleg Wolfganga Amadeusa Mozarta in Josepha Haydna je eden najpomembnejših stebrov glasbenega klasicizma.

A. J.