Festival Unicum z več nove glasbe in uprizoritvijo komorne opere

S poudarkom na kakovosti mladih skladateljev

14. februar 2017 ob 12:29

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

S koncertom Komornega godalnega orkestra Slovenske filharmonije se v Ljubljani začenja festival sodobne glasbe Unicum, ki je letos izrazito medgeneracijsko zastavljen. V primerjavi s prejšnjimi leti prinaša več nove glasbe, osvežitev bo nastop Trobilnega ansambla Akademije za glasbo, novost pa uprizoritev komorne opere.

Otvoritveni koncert se bo začel ob 19.30 v Slavnostni dvorani Narodne galerije, na večeru pa bo med drugim mogoče slišati mladostno delo Janeza Matičiča Suita za godala.

Letos bo poseben poudarek na mladih skladateljih, tudi tistih, ki še delajo z mentorji. Po besedah umetniškega vodje Pavla Mihelčiča vsak festival Unicum odpira nova poglavja svoje programske usmeritve. Letos bodo najprej z izvedbo mladostnega dela počastili Matičiča, dragoceno pa je, kot pravi, tudi sodelovanje z Akademijo za glasbo.

Problem so sredstva, ki jih je vsakokrat manj

Unicum prinaša pet koncertov in komorno opero. Vsi dogodki bodo medgeneracijski, pri čemer izpostavljajo kakovost kot tudi ustvarjalnost mladih skladateljev. "Ker poznam številne festivale po svetu, trdim da naš Unicum za večino ne zaostaja," je poudaril Mihelčič. "Seveda pa zaostaja glede posluha najbolj uspešnih slovenskih podjetij. Ti namenjajo veliko sredstev za šport pa nič sredstev za kulturo. No, v tem pogledu pa smo Slovenci res unikum," je dodal.

Organizatorji Unicuma si prizadevajo, da bi ta bienalni festival postal mednarodni, kar mu po Miheličevih besedah včasih uspe, največkrat pa ne. "Bistveni problem niso skladatelji, niti izvajalci; problem so sredstva, ki jih je vsakokrat manj - kot da je ta festival nekaterim napoti, drugim pa sploh odveč," je povedal. Dodal je: "Vendar so te negativne spodbude po svoje stimulativne. Vsakokrat si izmislimo temo. Letošnja se imenuje Odrske luči. Ta pomeni, kam so usmerjene naše ambicije, do kod seže naša fantazija."

Otvoritvenemu koncertu bo v sredo sledil koncert v atriju Mestnega muzeja Ljubljana, na katerem bodo nastopili Ansambel MD7, violinist Črtomir Šiškovič in pevci APZ Tone Tomšič Univerze v Ljubljani z dirigentko Jerico Gregorec Bukovec. Na njem bo krstno izvedbo doživelo delo violinista in skladatelja Matije Krečiča z naslovom Cut/Rez. V četrtek bo na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana koncert nastopil Orkester Slovenske vojske z dirigentko Andreja Šolar in saksofonist Jure Pukl. Med drugim bo mogoče slišati Jazz suite for saxophone, rhytm sectioan and symphonic wind band, ki jo je skladatelj Igor Lunder napisal po naročilu Pukla in Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje, ki jo je nekajkrat tudi izvedel.

V petek bo na Akademiji za glasbo koncert Trobilnega ansambla Akademije za glasbo Ljubljana z dirigentom Dušanom Kranjcem, v ponedeljek, 20. februarja, pa prav tako na Akademiji za glasbo koncert skladb za kitaro in čembalo, na katerem bodo krstno izvedli deli študentov oddelka za kompozicijo in glasbeno teorijo Leona Firšta in Mateja Kastelica.

Letošnji dogodek bo zaključila krstna izvedba komorne opere Božji delec - Operna črna komedija za tri igralce in tri privide. Nastala je po motivu enodejanke Čarobna noč Slawomira Mrožka, libreto je prispeval Milan Dekleva, avtor glasbe je Mihelčič, režijo je prevzela Eva Hribernik. Na sporedu bo 21. in 22. februarja na sporedu v Štihovi dvorani Cankarjevega doma.

M. K.