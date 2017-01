Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Velik napis "odprto" po dolgih letih gradnje. Foto: Reuters Pogled na veličastno notranjost hamburške filharmonije. Foto: Reuters Med udeleženci koncerta v sredo je bila tudi nemška kanclerka Angela Merkel. Foto: Reuters Sorodne novice Odštevanje dni do odprtja pregrešno drage hamburške filharmonije Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: 866 milijonov evrov draga hamburška filharmonija je končno odprla vrata

Tri koncertne dvorane, največja ima 2.100 sedežev

12. januar 2017 ob 08:26

Hamburg - MMC RTV SLO

Dobrih 13 let po tem, ko je padla odločitev, da bodo v Hamburgu gradili filharmonijo, je izjemna stavba, delo švicarskih arhitektov Herzog de Meuron, nared za javnost.

V sredo je bil v Hamburgu slavnostni koncert ob odprtju, ki se ga je udeležilo več kot dva tisoč povabljenih gostov, med njimi tudi nemška kanclerka Angela Merkel. Končna cena 110 metrov visoke stavbe, sestavljene iz dveh delov - nekdanjega skladišča in nato steklene strukture nad njim - je dosegla 866 milijonov evrov, kar je kar osemkrat več, kot je bilo načrtovano.

Filharmonija na Labi je edinstvena zgradba, danes in v prihodnje ponos prebivalcev mesta Hamburg. Obsega tri koncertne dvorane, največja ima 2.100 sedežev. Zgradba je sestavljena iz dveh delov, spodnji, nekdanje skladišče, v katerem so hotel in stanovanja, ter zgornji, kristalni del, ki deluje, kot da lebdi v zraku, nekateri ga opisujejo kot oblak, drugi kot ledenik, tretji kot bleščeč, svetleč šotor - kjer so koncertne dvorane. Vmes pa je ploščad, kamor je omogočen dostop vsem in ki ponuja prekrasen pogled na reko Labo in na mesto Hamburg. Razgibana je tudi notranjost, predvsem v zgornjem delu.

Glavna koncertna dvorana po konceptu spominja na berlinsko filharmonijo - nastopajoči so v sredini, sedeži so vse naokrog in se vzpenjajo zelo strmo, terasasto, kot vinogradi. Le da je v hamburški še bolj strmo, da je veliko večja in bolj bleščeča.

Številni spori in celo ustavitev gradnje

A zgradba med nastajanjem ni bila ves čas v ponos prebivalcem. Njeno nastajanje so zaznamovali spori med švicarskim arhitekturnim birojem, izvajalci in politiki. Leta 2011 so gradnjo celo ustavili za 18 mesecev in že odločili, da bo ostalo le pri spodnjem delu, a so se izvajalci, investitorji in župan dogovorili za nadaljevanje.

Za akustiko so arhitekti sodelovali z japonskim umetnikom Jajuhiso Toyoto - stene, v notranjosti dvorane, oblikovane tako, da spominjajo na posnetke s površine Lune naj bi prispevale k oblikovanju zvoka, ta naj bi bil topel in natančen, pravijo.

Polona Fijavž, RTV Slovenija