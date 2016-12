Konec pogajanj: novoletnega koncerta filharmonikov ne bo

Direktor SF je zavrnil predlagani kompromis

30. december 2016 ob 13:52

Ljubljana - MMC RTV SLO

Orkester fiharmonije je še do danes dopuščal možnost, da novoletni koncert speljejo, tudi če bo to pod taktirko Uroša Lajovica, če bi se ta z novim letom poslovil od ustanove. A pogajanja so padla v vodo: tradicionalnega koncerta 1. januarja ne bo, orkester pa stavko nadaljuje.

Kot je sporočil stavkovni odbor SF, je direktor SF Damjan Damjanovič zavrnil kompromis, po katerem bi orkester koncert odigral pod taktirko Uroša Lajovica, pod pogojem, da se prekine sodelovanje z Lajovicem. Orkester se je zato soglasno odločil za nadaljevanje stavke.

Pooblaščenec stavkovnega odbora stavkajočih v SF Dino Bauk je v četrtek Damjanoviču in predsedniku sveta zavoda Otmarju Zornu posredoval zgoraj opisani kompromisni predlog, ki bi omogočil začasno prekinitev stavke in izvedbo novoletnega koncerta.

Opoldanski rok je prišel in odšel

Pooblaščenec stavkajočih je v ponudbi Damjanoviču predlagal, da se danes do poldneva podpiše sporazum o začasni prekinitvi stavke, vendar pa se je direktor na kompromis odzval v zadnjem trenutku z zavrnitvijo le-tega.

Kot so stavkajoči v Slovenski filharmoniji zapisali v sporočilu za javnost, Damjanovič z neodgovornim ravnanjem, nepripravljenostjo reševati spor, kljub pripravljenosti orkestra, da se najde rešitev, ki bi bila v zadovoljstvo obiskovalcev in poslušalcev novoletnega koncerta, prevzema velik del odgovornosti, saj se bo na tak način spor v prihodnjih dneh in tednih le še poglobil.

A. J.