Leto 2016 vzelo še Georgea Michaela

Prihodnje leto bi moral izdati svoj dokumentarni film

26. december 2016 ob 00:27

London - MMC RTV SLO

V 54. letu starosti je umrl legendarni britanski glasbenik George Michael. Ironija usode je hotela, da je avtor zimzelene praznične uspešnice Last Christmas preminil ravno na božič.

Michael je umrl "mirno" na svojem domu v Oxfordshiru malo pred 14. uro, je sporočil njegov publicist, medtem ko je policija sporočila, da smrti ne obravnavajo kot sumljivo.

"Z veliko žalostjo potrjujemo, da je naš ljubljeni sin, brat in prijatelj George za božič mirno umrl na svojem domu. Družina prosi za zasebnost v tem težkem in čustvenem času. Na tej točki zadeve ne bomo več komentirali," je zapisal pevčev publicist.

Pevec, rojen grškemu očetu in angleški mami kot Georgios Kyriacos Panayiotou, je zaslovel v 80. letih kot del dua Wham!, ki ga je tvoril še Andrew Ridgeley. Dvojec je bil dejaven le pet let (1981-1986), a je postregel z nepozabnimi uspešnicami, kot sta Club Tropicana in zgoraj omenjeni Last Christmas, eden tistih nepogrešljivih božičnih napevov.

V skoraj štiri desetletja dolgi karieri je Michael prodal več kot 100 milijonov albumov, pri čemer jih je 20 milijonov prodal samo s svojim solo prvencem Faith iz leta 1987. Na albumu najdemo nekatere njegove največje hite, kot sta Faith in Father Figure. Svoj zadnji album, Symphonica, je izdal leta 2014.

Enkrat smrti že ubežal

Z dvema grammyjema nagrajeni pevec, ki je bil izjemno dejaven tudi na dobrodelnem področju, je leta 2017 pričakoval izdajo svojega biografskega dokumentarnega filma.

Pevec je sicer smrti enkrat že komaj ubežal - leta 2011 bi bila zanj skoraj usodna pljučnica. Stanje je bilo tako resno, da so ga v bolnišnici na Dunaju komaj rešili, po okrevanju pa se je v solzah zahvalil oboževalcem in potrdil, da je bilo njegovo življenje na nitki.

Michael, ki nikdar ni skrival svoje istospolne usmerjenosti in je imel več incidentov s policijo zaradi spolnih odnosov na javnih mestih, se je sicer v preteklosti boril z alkoholizmom in zasvojenostjo z mamili. Se pa je znal pevec tudi pošaliti na račun svojih ekscesov - uspešnica Outside ironizira ravno sloviti incident, ko ga je policija ujela med aktom na javnem WC-ju.

George Michael se s smrtjo, žal, pridružuje številnim velikim glasbenikom, ki so nas zapustili v iztekajočem se letu 2016, med drugim David Bowie, Prince in Leonard Cohen, danes pa ob Michaelu še 64 članov znamenitega ruskega orkestra Rdeče armade, ki so med žrtvami strmoglavljenja letala v Črnem morju.

K. S.